Intento de robo en Los Ángeles termina con cinco arrestados

Cinco personas fueron arrestadas la madrugada de este domingo después de un intento de robo en una residencia en el distrito de Woodland Hills, en Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que los oficiales respondieron poco antes de las 3:30 a.m. a una llamada que alertaba sobre el intento de allanamiento a una casa en Campo Road por parte de varios sospechosos.

Cuando los policías llegaron al lugar, detuvieron a tres personas como sospechosas del irrumpir en la residencia por la puerta trasera.

Unas horas después, las autoridades recibieron una segunda llamada después de que vecinos reportaron el avistamiento de un vehículo sospechoso en la zona.

Cuando una patrulla se acercó al lugar, el conductor del vehículo intentó eludir a los oficiales, lo que provocó una breve persecución que terminó con varios automóviles golpeados.

“Eran las 3 de la mañana, escuché las sirenas y vi todos los semáforos en rojo cerca de mi casa“, expresó Stephen Mintz, vecino de Woodland Hills, en una entrevista con la cadena NBC.

“Me levanté de la cama y miré hacia la colina, hay una calle que va para allá, y vi todos esos autos pasando a toda velocidad, luego giraron a la izquierda, con los tipos que los perseguían, y golpearon un auto. Me alegró que no hubiera nadie en su interior“, agregó el residente de Woodland Hills.

El LAPD informó que se mantiene en curso la investigación sobre el intento de robo en la casa, además de determinar si el vehículo involucrado en la persecución podría estar implicado en el caso.

Las autoridades no hicieron públicas las identidades de las cinco personas arrestadas durante la madrugada ni los posibles cargos que podrían enfrentar.

