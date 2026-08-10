Concejal de Los Ángeles será enjuiciado por 12 delitos de corrupción

El miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles, Curren Price, será enjuiciado por 12 delitos de corrupción después de que un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles rechazara su último intento para que se desestimara su caso.

Price, quien representa a partes del sur y centro de Los Ángeles, es acusado de cinco cargos de malversación de fondos públicos, cuatro cargos de conflicto de intereses y tres cargos de perjurio.

Los Angeles City Councilmember Curren Price has been ordered by a Los Angeles County Superior Court judge to stand trial on 12 felony public corruption charges.



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El juez Larry Paul Fidler rechazó la moción el viernes 7 de agosto para desestimar el caso tras considerar que los fiscales presentaron pruebas suficientes durante una audiencia preliminar para respaldar la conclusión de que existía causa probable.

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“Así como el concejal de Los Ángeles, Curren Price, no puede eludir sus obligaciones éticas y legales, tampoco puede eludir el hecho de que enfrentará un juicio“, declaró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en un comunicado de prensa.

El fiscal dio que en la última moción, Price reiteró los mismos argumentos infundados que ha presentado durante los años anteriores para evitar ir a juicio.

“El juez rechazó esos argumentos y determinó que la División de Integridad Pública presentó pruebas suficientes para que Price responda por 12 delitos graves de corrupción pública. Esperemos fijar una fecha para el juicio y probar estos cargos más allá de toda duda razonable ante un jurado”, agregó.

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La jueza del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Shelly Torrealba, ordenó en una audiencia preliminar de seis días el 28 de enero de 2026, que Price respondiera a los cargos y que fuera sometido a juicio por los 12 delitos graves en su contra.

Price, en su audiencia del 10 de abril, compareció ante el juez y se declaró no culpable; mientras que el 21 de mayo, el concejal presentó una moción para desestimar el caso y anular la acusación formal.

La decisión del juez Fidler en la audiencia del viernes ratificó el fallo de la jueza Torrealba, de enero, que obligaba al concejal a responder ante el tribunal y ordenaba que fuera a juicio.

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Si Curren Price es declarado culpable de todos los cargos, se enfrenta a una pena de hasta 11 años y cuatro meses de prisión.

Price fue acusado de utilizar su cargo como concejal para beneficiar económicamente a su esposa y obtener de forma indebida prestaciones financiadas con los impuestos de los contribuyentes.

Los fiscales alegan que Price votó a favor de contratos y fondos gubernamentales que involucraban a agencias que pagaron cientos de miles de dólares a una empresa de consultoría propiedad de su esposa, Delbra Pettice Richardson.

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Anteriormente, los fiscales dijeron que la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles pagó a la empresa de Richardson cerca de $609,000 dólares en honorarios de consultoría mientras Price votaba a favor de importantes solicitudes de subvención para la agencia.

Los fiscales también alegaron que Metro Los Ángeles pagó a la firma unos $220,000 dólares antes de que Price presentara una moción por valor de $30 millones de dólares para la agencia de transporte público.

Price fue acusado inicialmente en 2023 de delitos de corrupción pública. Posteriormente, la fiscalía modificó el caso después de que los investigadores afirmaran que las pruebas adicionales descubiertas mediante citaciones judiciales revelaban otros supuestos conflictos de interés.

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Además, se le acusa de malversar cerca de $33,000 dólares de fondos municipales entre 2013 y 2017 para pagar los beneficios médicos de Richardson, alegando que ella era su esposa en un momento en que, según los fiscales, estaba legalmente casado con otra mujer.

Price debe regresar a la corte el 16 de octubre en el Departamento 106 del Centro de Justicia Penal Foltz para una audiencia preliminar y fijar la fecha del juicio.

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