Juez ordena desalojo de icónico burrito de Placita Olvera, en Los Ángeles

Los esfuerzos por salvar al icónico burrito “Jorge” de la Placita Olvera parecen que fracasaron de forma definitiva.

Un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles determinó el desalojo del local La Carreta después de una batalla legal de dos años.

El negocio es la casa de “Jorge”, un burrito de peluche vestido con un sarape que es considerado como un ícono de la Placita Olvera, sitio al que acuden los turistas para tomarse fotografías

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La semana pasada, el juez Lawrence Cho, del Tribunal Superior de Los Ángeles, emitió el fallo en contra del negocio hispano.

El dueño de La Carreta, Richard Hernández, dijo que su familia ha rentado por más de 60 años el local en el histórico mercado mexicano, en el centro de la ciudad.

Hernández mencionó que, tras el fallecimiento de su madre en 2024, descubrió que su nombre no estaba en el contrato de arrendamiento del local, y poco tiempo después recibió una notificación de desalojo por parte del ayuntamiento.

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“Esto es fruto de mi esfuerzo y dedicación. Llevo trabajando aquí desde los 13 años. No es solo una parte de mi vida… es mi vida“, declaró Richard Hernández en una entrevista con la cadena KTLA.

Recientemente, la familia de Hernández creó una página de GoFundMe para solicitar el apoyo económico que le permitiera el pago de los gastos legales para defender el puesto en funcionamiento. Sin embargo, para el 23 de marzo, la campaña apenas suma $498 dólares, de una meta de $25,000 dólares.

Richard dijo que buscó solucionar cualquier problema que la ciudad pudiera tener con el local, incluido el pago de los alquileres atrasados, pero el propietario mencionó que los funcionarios municipales se negaron a colaborar con él en el asunto.

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“Me ofrecí a pagar lo que debía, multas, lo que fuera, y me devolvieron el cheque“, expresó el comerciante hispano.

Los turistas que acudían a la Placita Olvera se detenían para tomar las que podrían ser las últimas fotos con el burrito Jorge.

La oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, compartió una respuesta del Monumento Histórico El Pueblo de Los Ángeles, que indica que, debido al vencimiento del contrato, la ley municipal exige un proceso de licitación para el espacio destinado a los vendedores.

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“El burro ha sido un símbolo emblemático para muchos angelinos, razón por la cual la ciudad estaba dispuesta a colaborar con el Sr. Hernández y su familia para honrar su historia”, se menciona en el comunicado.

“Pero el contrato de arrendamiento de ese espacio finalizó automáticamente con el fallecimiento de María Hernández el 16 de abril de 2024, y los requisitos de contratación de la ciudad exigen un proceso de licitación. Se informó al Sr. Hernández que el proceso de licitación está abierto al público”, añadió.

Ysabel Jurado, del Concejo Municipal de Los Ángeles, dijo que los pequeños negocios son el corazón de los barrios y reconoció la conexión que hay entre el local del burrito Jorge y la comunidad.

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“En este caso, el arrendatario original falleció sin un sucesor autorizado, el contrato de arrendamiento expiró y un tribunal dictaminó que el operador actual no tiene legitimación procesal para permanecer en el negocio”, dijo la oficina de la concejala en un comunicado tras el fallo del juez.

“Si bien nuestra oficina no supervisa estos contratos, estamos colaborando activamente con los departamentos municipales para garantizar un proceso justo y transparente en el futuro; uno que permita a todos los comerciantes interesados, incluido este negocio, presentar su solicitud y ser considerados”, agregó.

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