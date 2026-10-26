Policía de Los Ángeles arresta a hispano por presunto voyerismo en vivienda

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que arrestó a un hispano como sospechoso de cometer/ voyerismo al observar a través de la ventana de una propiedad.

El acusado, identificado como Mario Colis Arenas, de 59 años, ya era buscado por las autoridades por observar en la ventana de una vivienda en Westchester, cerca de la Universidad de Loyola Marymount, a principios de octubre.

La semana pasada, detectives del LAPD compartieron una alerta comunitaria en las redes sociales de la División del Pacífico para advertir al público sobre el incidente, que ocurrió el 9 de octubre de 2026 en la cuadra 8300 de Fordham Road.

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Los funcionarios del departamento de policía dijeron que el sospechoso había entrado al patio y miró a través de las ventanas de una casa de huéspedes donde vivía una mujer de 21 años.

El sospechoso fue descrito como un hombre con “piernas arqueadas”, de aproximadamente 5 pies 9 pulgadas (1.75 metros) de altura y 210 libras (95 kilogramos) de peso.

De acuerdo con el LAPD, el sospechoso ya había sido arrestado anteriormente por cometer voyerismo en el vecindario.

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El LAPD informó que el sospechoso había sido arrestado el sábado 24 de octubre de 2026 después de ejecutar una orden judicial en su domicilio de Santa Fe Springs.

Las autoridades dijeron que, cuando registraron al hombre como José Quintero, descubrieron que no era su nombre real, y que posteriormente se determinó que se trataba de Colis Arenas.

Los investigadores del LAPD dijeron que todavía se trabajaba para determinar si Colis Arenas también es el sospechoso de ser responsables de otros incidentes similares que se han reportado en la zona.

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“El depravado sospechoso de espiar en las habitaciones de mujeres jóvenes está bajo custodia“, expresó la concejala de la ciudad de Los Ángeles, Traci Park, en un mensaje en las redes sociales tras el arresto del hispano.

Park agradeció a la División del Pacífico del Departamento de Policía de Los Ángeles por haber localizado y arrestado a Colis Arenas.

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