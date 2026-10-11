Residentes de Skid Row califican de publicitario el operativo policial

Residentes y activistas de Skid Row calificaron como una maniobra publicitaria el operativo policial que realizaron el jueves 8 de octubre oficiales y agentes locales y federales.

En una conferencia de prensa celebrada este viernes, residentes e integrantes de la Red de Acción Comunitaria de Los Ángeles (LA CAN) declararon que agentes del Buró Federal de Investigación (FBI), de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) perturbaron la vida de personas que viven o trabajan en la zona.

Following yesterday's arrests as part of Operation Save Skid Row, the law enforcement agencies involved in the investigation continue to seek five defendants charged in federal criminal complaints and wanted for their roles in the narcotics trafficking in and around the Skid Row? pic.twitter.com/IjzJudFbNS — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) October 9, 2026

La mañana del jueves, agentes federales armados irrumpieron en varios edificios de apartamentos en un operativo que dejó a 23 personas arrestadas, pero que dejó a muchos residentes confundidos y asustados.

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“Mis vecinos ancianos estaban aterrorizados“, declaró uno de los residentes de Skid Row que reprobaron el operativo policial.

Otra residente del vecindario, Shameka Foster, quien también es organizadora de LA CAN, aseguró que la acción de los agentes la afectó en su intento por ir a su trabajo.

“La policía de Los Ángeles me bloqueó el paso“, afirmó Foster.

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Sin embargo, funcionarios locales y federales describieron la “Operación Salvar Skid Row” como un esfuerzo para atacar a las personas que trafican con drogas en lugar de ir contra las personas sin hogar que ocupan la zona.

El jefe del LAPD, Jim McDonnell, declaró que muchos de los detenidos eran personas que viven fuera de la ciudad.

“Vienen aquí procedentes de fuera de nuestra ciudad, no para contribuir a la comunidad, sino para explotarla“, aseguró McDonnell.

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De acuerdo con las autoridades, la operación incluyó más de 40 órdenes de registro, y se procedió a presentar cargos contra 28 personas por delitos relacionados con drogas. De esas personas, el jueves se detuvo al menos a 23.

“Un ejército de policías paralizó todo un barrio para realizar un puñado de arrestos. Podrían haber hecho esos arrestos sin tanto alboroto. Pero el espectáculo era precisamente lo que buscaban“, dijo John Raphling, organizador de LA CAN.

Los residentes y activistas mencionaron que la operación perturbó la vida de quienes intentan mantener la estabilidad en su vecindario.

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“Lo que necesitamos es acabar con la criminalización de las mujeres y de todas las personas en general en Skid Row“, expresó Lateecia Frederick, de la Coalición de Acción de Mujeres del Centro y de LA CAN.

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