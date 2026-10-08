Operativo antidrogas en Los Ángeles deja 23 detenidos

Al menos 23 personas fueron arrestadas este jueves durante una operación de agencias locales y federales contra las drogas en Skid Row y en otras zonas de Los Ángeles.

En el operativo participaron agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), del Buró Federal de Investigación (FBI) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

As part of today's Operation #SaveSkidRow, the FBI and our multiple partners arrested 23 defendants out of a total of 28 individuals who are charged in federal criminal complaints with narcotics trafficking, including fentanyl and methamphetamine, in and around the Skid Row? pic.twitter.com/5tl9kyWW1A — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) October 8, 2026

La acción de las fuerzas del orden se centró principalmente cerca de 5th Street y Crocker Street, en el centro de Los Ángeles, aunque también se extendió a otros sitios de la ciudad, según informó poco después de las 9:00 a.m. un portavoz del LAPD en las redes sociales.

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“Quiero dejar en claro de qué trató la operación de hoy“, declaró la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en una conferencia de prensa.

“Se trató de sacar de las calles a los delincuentes que se aprovechan de los angelinos vulnerables, incluidas a las personas sin hogar y quienes luchan contra las adicciones o atraviesan una crisis de salud mental”, expresó Bass.

De acuerdo con el LAPD, el operativo se centró en atacar los delitos relacionados con las drogas, incluido el desmantelamiento de organizaciones criminales de alto nivel que se aprovechaban de algunos de los miembros más vulnerables de la comunidad de Los Ángeles.

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“Es fundamental que distingamos entre quienes se aprovechan de las personas sin hogar y les exijamos responsabilidades por completo, y las propias personas sin hogar, que necesitan más servicios de tratamiento contra la drogadicción, que hasta ahora no han estado disponibles”, añadió la alcaldesa.

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, anunció que 23 de 28 sospechosos acusados a nivel federal fueron localizados y arrestados.

McDonnell dijo que se ejecutaron órdenes de registro en 29 lugares, de los cuales 15 estaban en la ciudad de Los Ángeles, nueve de ellos en el área de 5th Street y Crocker Street.

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Además de las acciones en el centro de Los Ángeles, las fuerzas del orden también ejecutaron órdenes de registro en Pasadena, West Covina, Simi Valley, Paramount, Gardena y Helendale, en el condado de San Bernardino.

“Hay investigaciones en curso con la posibilidad de que se emitan órdenes de registro adicionales y se puedan tener más arrestos“, afirmó el jefe McDonnell.

Durante el operativo, los agentes incautaron metanfetamina, fentanilo y una variedad de otros narcóticos, además de asegurar armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo.

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McDonnell dijo que se observa un resurgimiento del consumo de crack, PCP y heroína en la zona de Skid Row.

“El operativo de hoy va más allá de los arrestos. Se trata de que la gente que vive en el centro de Los Ángeles, comúnmente conocido como Skid Row, nunca olvide que son angelinos, como todos nosotros“, añadió el jefe del LAPD.

En su publicación, el portavoz del LAPD aclaró que el operativo de este jueves no estaba vinculado con la aplicación de las leyes federales de inmigración.

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“Este operativo de seguridad pública no tiene ninguna relación con el control de la inmigración. Seguimos comprometidos con mantener a nuestras comunidades seguras e informadas mientras continúa este operativo“, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles.

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