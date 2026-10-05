Luto por jóvenes que murieron en tiroteo en Northridge

Dos familias están de luto por el fallecimiento de dos jóvenes como consecuencia del tiroteo que se desató la noche del viernes 2 de octubre durante una fiesta privada en un lugar de eventos cercano al campus de la California State University en Northridge (CSUN).

Jaydin Lewis, de 18 años y aspirante a biólogo marino, y Kimberly Pastor, de 19 años, fueron las víctimas que fallecieron por los balazos que disparó un sujeto no identificado durante una reunión en Artist Lounge, en la intersección de Nordhoff Street y Reseda Boulevard, cerca del campus universitario.

La familia de Jaydin declaró a la cadena ABC que el joven deseaba asistir a la universidad para especializarse en biología marina, tras estudiar en la Stoney Point High School.

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“Es uno de los nuestros. Nunca habíamos tenido una tragedia así en nuestra familia… y esto es muy duro para nosotros”, declaró la tía de Jaydin, Tara Maxwell Lewis.

La propietaria de Artist Lounge, Irene Ajemyan-Lake, dijo que se estaba celebrando un evento promocional para un artista emergente en el momento en que ocurrió la balacera en el interior del local, que estaba lleno de gente.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que recibió reportes sobre una fiesta ruidosa en Artist Lounge poco después de las 11:00 p.m. del viernes.

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Cuando los oficiales llegaron al lugar, solicitaron a los organizadores que terminaran con la reunión, y poco después se escucharon los disparos.

El LAPD dijo que dos personas fueron golpeadas por los balazos y fallecieron en el lugar. Una de las víctimas fue Jaydin Lewis, mientras que una campaña de GoFundMe identificó a la segunda víctima como Kimberly Pastor, de 19 años, quien tenía un hijo de dos años.

Ajemyan-Lake dijo que, en el local estaba trabajando un guardia de seguridad la noche en que ocurrió el tiroteo.

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“Había un guardia de seguridad aquí, pero, como dije, alguien tenía malas intenciones. Se les escapó el control, y esto es muy lamentable. Ocurrió muy rápido”, expresó Ajemyan-Lake.

La balacera del viernes sacudió a la comunidad de Northridge, y cobró la vida de los dos jóvenes.

Jaydin Lewis fue recordado por sus familiares como un adolescente amable y gentil que estaba profundamente ligado a sus seres queridos.

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“Tuvo una vida corta. Quería ir a la universidad. Solo quería ser alguien, y créeme, lo iba a ser“, expresó Maxwell Lewis.

La propietaria de Artist Lounge organizó una vigilia en memoria de Lewis y de la mujer de 19 años, víctimas de la balacera del 2 de octubre.

Los familiares de Jaydin Lewis instaron al responsable de la balacera en Northridge a que se entregue a las autoridades.

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“Entrégate porque es lo correcto. Buscamos justicia para mi familia, así como para la otra familia”, expresó Maxwell Lewis.

Marisol Pastor, madre de Kimberly, dijo que su hija era una joven madre y que tenía muchas aspiraciones en su vida.

“Estudiaba, le encantaba leer y trabajaba para construir un futuro mejor para ella y su hijo. Soñaba con ir a la universidad o alistarse en el Ejercito para brindarle un futuro estable y seguro. Tenía metas, planes y un futuro que le fue arrebatado demasiado pronto”, escribió Marisol Pastor en la página de GoFundMe.

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“Kimberly merecía la oportunidad de cumplir sus sueños, ver crecer a su hijo y continuar construyendo la vida que había imaginado para ellos. Su vida le fue arrebatada demasiado pronto, y queremos honrar su memoria dándole la despedida que merece y ayudando a cuidar del hijo que amaba profundamente”, añadió.

Si alguna persona tiene información sobre este caso, debe comunicarse con la División de Robos y Homicidios del LAPD, Sección del Valle, al 818-374-9550.

Fuera del horario laboral o los fines de semana, se puede llamar al 310-726-7700, o al 1-877-527-3247.

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