LAPD multa a 78 personas en operativo en el puente de la Calle Sexta

Decenas de personas fueron multadas y citadas por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) como resultado de un operativo realizado este domingo en el puente de la Calle Sexta contra la toma ilegal de control de calles.

Oficiales del LAPD acordonaron los accesos al puente la tarde de este domingo después de enterarse de que un grupo de personas en minimotos había tomado el control de la vialidad.

LAPD News: Today, the Los Angeles Police Department’s Operations Central Bureau, in conjunction with members of the Street Racing Taskforce, conducted a public safety operation addressing illegal motorized mini?bike activity on the Sixth Street Bridge. — LAPD PIO (@LAPDPIO) September 14, 2026

“Los oficiales encontraron un grupo de más de 70 jóvenes, muchos de ellos menores de edad, que conducían minimotos sin autorización, bloqueaban el puente, hacían trompos y caballitos, circulaban por el lado equivocado y zigzagueaban entre el tráfico”, publicó el LAPD en las redes sociales.

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De acuerdo con las autoridades, en el grupo también había adultos, algunos de ellos padres de los jóvenes involucrados en la toma del puente, quienes actuaban como vehículos guía, de apoyo, e incluso, participaron en el control ilegal de la avenida.

Los vehículos fueron incautados en el lugar, mientras que el LAPD impuso 78 multas a los involucrados antes de ser liberados. Las minimotos permanecerán bajo custodia al menos durante 48 horas.

“Esta peligrosa actividad pone en riesgo a ciclistas, automovilistas, peatones y demás usuarios de la vía pública, además de interrumpir el tráfico e impedir que los residentes utilicen las calles con seguridad”, dijeron funcionarios del LAPD.

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“Dado que muchos de los participantes eran menores de edad, nos centramos en educarlos y garantizar su regreso a casa sanos y salvos“, añadieron.

Dos personas adultas fueron arrestadas durante el operativo, que fue llevado a cabo por el Grupo de Trabajo contra las Carreras Callejeras. Fueron detenidas por complicidad y sus camionetas fueron confiscadas.

El operativo de este domingo fue el más reciente en los intentos del Departamento de Policía de Los Ángeles por acabar con las tomas de control de calles en la región.

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La semana pasada, se emitieron más de 500 multas y se remolcaron más de 200 automóviles durante un operativo del LAPD en el sur de Los Ángeles.

Desde su inauguración en 2022, el puente de la Calle Sexta ha sido escenario de incidentes de tomas de control de calles, lo que ha representado un problema para los residentes y para las autoridades.

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