Niña hispana rescatada a salvo en Los Ángeles tras robo de automóvil

Marieny Calderón, de 3 años, fue secuestrada la noche del sábado en el sur de Los Ángeles; la Patrulla de Caminos de California canceló una Alerta Amber

A California Highway Patrol officer sits in his car Thursday, Dec. 3, 2015, near the scene where a police shootout with suspects took place on Wednesday, in San Bernardino, Calif. A heavily armed man and woman opened fire Wednesday on a holiday banquet for his co-workers, killing multiple people and seriously wounding others in a precision assault, authorities said. Hours later, they died in the shootout with police. (AP Photo/Jae C. Hong)

Las autoridades encontraron a la niña secuestrada la madrugada de este domingo. Crédito: Jae C. Hong | AP

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Por  Ricardo Roura

Una niña hispana secuestrada la noche de este sábado durante un robo de automóvil fue rescatada a salvo, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

La Patrulla de Caminos de California (CHP) emitió una Alerta Amber después de que Marieny Calderón, de 3 años, fue secuestrada aproximadamente a las 7:40 a.m. en la intersección de 49th Place y Figueroa Street, en el sur de Los Ángeles.

Marieny fue rescatada a salvo poco antes de la 1:00 a.m. de este domingo, por lo que fue cancelada la alerta de la CHP.

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Funcionarios del LAPD dijeron que Marieny Calderón se encontraba en el asiento trasero de un vehículo con el motor encendido, mientras sus padres se encontraban cerca.

En un momento, una mujer afroamericana de entre 20 y 30 años, vestida con ropa oscura, subió al automóvil y aceleró para alejarse del lugar, con la niña en el interior.

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La mujer escapó en un Toyota Rav4 plateado del año 2019, con la matrícula 9ETY017, sin que se proporcionaran más detalles.

No se sabe si las autoridades, después de encontrar a la niña, la enviaron a un hospital para verificar su condición de salud.

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