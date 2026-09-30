Estudiante muere tras caer de un edificio en una escuela preparatoria de Los Ángeles

Un estudiante falleció tras caer de un edificio de cuatro pisos la tarde de este miércoles en el campus del Benjamin Franklin High School, en Highland Park, lo que obligó a suspender temporalmente las actividades escolares.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que respondió aproximadamente a las 12:59 p.m. a una llamada en la escuela preparatoria, que se localiza en la cuadra 800 de North 54 Avenue.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar, atendieron a un menor, a quien trasladaron de urgencia a un hospital local.

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Posteriormente, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó que el estudiante había fallecido como consecuencia de las lesiones que sufrió por la caída.

Las autoridades mantienen bajo resguardo la identidad del estudiante fallecido en espera de notificar a sus familiares más cercanos.

El campus de la escuela preparatoria permaneció cerrado mientras las autoridades realizaban la investigación sobre el incidente.

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La cadena KTLA informó que la zona donde ocurrió el percance, alrededor del edificio escolar, permaneció acordonada. No estaba claro desde qué altura cayó el estudiante.

La cadena NBC dijo que, aunque el percance de la caída se mantiene bajo investigación, la policía mencionó que no había indicios de que se trate de un acto delictivo.

El Departamento de Policía de Los Ángeles no proporcionó más detalles sobre el incidente, como las circunstancias por las que el estudiante cayó del edificio.

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Los servicios de emergencia no reportaron que otros estudiantes sufrieran lesiones en relación con el percance del adolescente fallecido.

La caída del estudiante de preparatoria se mantiene bajo investigación por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, el Departamento de Policía de Los Ángeles y la policía del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

“La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal siguen siendo nuestra máxima prioridad. Una emergencia médica obligó a nuestra escuela a entrar en confinamiento”, dijo la policía del LAUSD en un mensaje a los padres de parte de la directora, Marine Davtyan.

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En su mensaje, la autoridad policial del distrito escolar dijo que, por el confinamiento, todas las puertas y accesos a la escuela preparatoria permanecieron cerrados bajo llave hasta que las autoridades autorizaran su reapertura, como lo establece la normativa del LAUSD.

“Además, nuestro personal está debidamente capacitado y revisa periódicamente los protocolos de seguridad“, añadió la directora, mencionando que se mantendría la información conforme avance el proceso.

Si usted o alguien que conoce está lidiando con problemas de salud mental, puede comunicarse con la Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio y las Crisis 988, llamando o enviando un mensaje de texto al 988.

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