Negocio mexicano de Los Ángeles destruido en presunto incendio provocado

Un mercado mexicano, querido por sus precios asequibles, quedó destruido por un incendio presuntamente provocado que ocurrió en la madrugada del 12 de julio en un centro comercial de Sun Valley.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que la conflagración se reportó aproximadamente a las 4:40 a.m. en el centro comercial Plaza del Sol, en la cuadra 8500 de North Sunland Boulevard.

LAFD Alert-[KNOCKDOWN] Sun Valley Structure Fire 8500 N Sunland Bl MAP: https://t.co/xNmmYMf01X FS77; DETAILS: https://t.co/c9Q5L7NM9W — LAFD ? (@LAFD) July 12, 2026

En una alerta, el LAFD dijo que las primeras unidades de bomberos que llegaron al lugar encontraron un incendio de grandes proporciones en una estructura de una sola planta, con las llamas saliendo por el techo del edificio.

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Para la emergencia, el LAFD desplegó alrededor de 106 bomberos, que tardaron aproximadamente 30 minutos en controlar el fuego.

Las autoridades no reportaron personas heridas ni bomberos lesionados en relación con el incendio en Sun Valley.

La agencia informó que tanto el Departamento de Edificación y Seguridad como el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) enviaron personal para revisar las instalaciones, así como el Departamento de Salud y la compañía que abastece de gas al centro comercial.

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Como consecuencia del incendio, el negocio de El Compadre, un querido local mexicano que tenía mucha clientela gracias a sus precios asequibles, quedó completamente destruido.

Se creó una página de GoFundMe para apoyar a los dueños de El Compadre, cuyo negocio quedó devastado por las llamas.

En el mercado, los clientes compraban productos procedentes de México y Latinoamérica, con servicio de carnicería y panadería. También contaba con su propio restaurante, con platillos de la cocina mexicana y mariscos.

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En la publicación en GoFundMe, se menciona que todos los empleados de El Compadre perdieron sus trabajos, mientras que los propietarios perdieron su principal fuente de ingresos.

“Este es el restaurante de mi familia. Mi esposa y más de seis personas trabajan aquí“, declaró Francisco Ramírez, dueño de Mariscos Las Palmas, un restaurante contiguo a El Compadre.

De acuerdo con Ramírez, oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) poseen un video de seguridad que muestra a un hombre en bicicleta llegando al centro comercial e introduciendo una botella por la ranura de un buzón, momentos antes de que iniciara el incendio.

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Funcionarios del LAFD dijeron que se solicitó la presencia de detectives especializados en la investigación de incendios provocados para determinar si las llamas que estallaron en el centro comercial fueron accidentales.

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