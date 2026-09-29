Madre arrestada por muerte de una bebé encontrada en contenedor de basura en Los Ángeles

Una mujer fue arrestada en relación con la muerte de una bebé, cuyo cuerpo fue encontrado en un contenedor de basura la noche de este lunes en el vecindario Central-Alameda, en el sur de Los Ángeles.

El descubrimiento de la bebé se reportó aproximadamente a las 10:30 p.m. en la cuadra 1800 de East 52nd Street, cerca del Holmes Avenue Elementary School, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Los investigadores dijeron que la bebé, que se calcula que tenía entre 4 y 6 meses, había sido abandonada en las 24 horas anteriores a su hallazgo.

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Al lugar acudieron paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) y trasladaron a la bebé a un hospital local, donde se determinó que había fallecido.

La muerte de la bebé se mantiene bajo investigación como homicidio. El LAPD aseguró que no está relacionado con pandillas y que la bebé no era indigente.

La cadena ABC informó que, en el lugar, entrevistó a una pareja que dijo que la bebé encontrada podría ser su nieta. La pareja mencionó que su hija le entregó a la bebé al padre alrededor de las 6:00 p.m. de este lunes, y que, desde ese momento, no tienen noticias de él.

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“Solo queremos asegurarnos de que no sea ella. Necesita llamarnos (el padre) para que todos estemos tranquilos. Necesitamos saber que no es ella”, expresó Laura Lacey en referencia a su nieta.

Oficiales del LAPD arrestaron a la presunta madre de la bebé fallecida; fue esposada e introducida en un vehículo policial.

Las autoridades no han confirmado que la bebé que se encontró en el contendedor sea la niña relacionada con la familia que teme que se trate de su nieta.

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El medio también entrevistó a la mujer que encontró a la niña en el contenedor de basura, quien describió la ropa que llevaba la bebé como similar a la que los supuestos abuelos describieron que su nieta llevaba la última vez que la vieron.

En California está vigente la Ley de Entrega Segura de Bebés, que permite a los padres o tutores legales entregar a un bebé de forma segura y legal en cualquier hospital o estación de bomberos, sin ser procesados legalmente, dentro de las 72 horas posteriores al nacimiento.

Para encontrar el centro de entrega segura más cercano en el condado de Los Ángeles, puede llamar al 1-877-222-9723, o consultar este enlace por internet.

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