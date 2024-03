Arrestan a madre de Florida por intentar vender a su bebé por 500 dólares afuera de una oficina y luego abandonarla

Una mujer de Florida fue arrestada por intentar vender a su bebé por 500 dólares afuera de una oficina, y luego abandonar a la menor cuando la confrontó un empleado del lugar.

La policía dijo que Jessica Woods, de 33 años, estaba merodeando por una oficina de H&R Block en Palatka con su hija de 18 meses, que tenía un hematoma en la cara.

Un empleado del negocio le dijo a la policía que Woods había entrado por primera vez al establecimiento a las 7:40 p. m. una noche antes, porque su bebé tenía el pañal sucio.

Mientras Woods usaba el baño de H&R Block para cambiar a la niña, el trabajador fue testigo de cómo la madre golpeaba a su hija con el codo y luego la azotaba, según la declaración jurada de causa probable consultada por DailyMail.com.

A la mañana siguiente, el testigo regresó a la oficina y encontró a Woods durmiendo encima de la unidad de aire acondicionado exterior, y a la menor de 18 meses durmiendo cerca de ella en un carrito de compras sin manta.

El empleado confrontó a la madre y le preguntó si ella o la niña necesitaban ayuda, según la declaración jurada. Woods le pidió dinero, y cuando el empleado dijo que compraría su artículos pero no desembolsaría dinero en efectivo, Woods se “enfureció” y arrojó a su hija.

Más tarde, ese mismo día, alrededor de las 2 de la tarde, el testigo dijo que Woods cruzó la concurrida calle y dejó a la bebé en el suelo. La menor comenzó a gatear hacia una calle muy transitada, según el documento policial.

El trabajador recogió a la bebé y fue en ese momento cuando Woods supuestamente ofreció vender a su hija por 500 dólares. Cuando el empleado se negó a comprar a la bebé, la mujer se alejó y abandonó a su hija, por lo que el trabajador llevó a la niña al H&R Block y la resguardó.

Posteriormente llevó a la niña al departamento de policía de Palatka y les contó lo sucedido. Los oficiales y el Defensor de Víctimas del Departamento cuidaron a la menor, hasta que el Departamento de Niños y Familias tomó la custodia de ella.

Desde entonces, la bebé ha sido colocada en un hogar de acogida, mientras que Woods fue acusada de abuso infantil, negligencia infantil, abandono de un niño y venta de un menor por dinero.

Fue localizada y arrestada el 7 de marzo y enviada a la cárcel del condado de Putnam, según los registros consultados por The New York Post. Su fianza se fijó inicialmente en 255,000 dólares y los documentos judiciales parecen mostrar que se le ordenó no tener contacto con su víctima.

