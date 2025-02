Video capta a un joven mexicano abandonando a un bebé recién nacido en plena calle

Un bebé recién nacido fue abandonado dentro de una bolsa de plástico en plena vía pública en Tultitlán, municipio del Estado de México, por un joven que resultó ser su propio padre. El atroz hecho quedó evidenciado en un video que se hizo viral.

En él, se aprecia a un joven delgado con lentes y camisa blanca, con una mochila negra al hombro, de la cual sacó una bolsa azul que dejó sobre la calle, junto a la llanta delantera de un automóvil estacionado frente a una casa con portón negro. Una vez que dejó la bolsa, huyó rápidamente del lugar.

El dueño de la casa donde se grabó el video informó a las autoridades que el bebé todavía tenía la placenta y el cordón umbilical.

Identificación de los padres

Luego de la divulgación del video, el joven fue identificado como Lucio “N”, un sujeto apenas mayor de edad. También fue identificada la madre del bebé abandonado, Diana, quien acudió a la fiscalía para deslindarse de la responsabilidad del abandono del menor, diciendo que desconocía las intenciones de su pareja.

La joven dio a luz a su hijo en la panadería donde se encontraba trabajando. Dijo sentir dolores y cuando fue al baño, resultó que el bebé estaba por nacer.

Entonces avisó al papá de su hijo, a quien le dio al bebé en cuanto nació, supuestamente para que lo llevará al doctor mientras ella “limpiaba de su ropa la sangre”.

Dos versiones distintas

El diario Milenio divulgó las capturas de pantalla de los mensajes del chat de WhatsApp entre ambos jóvenes momentos después del parto, y la conversación revela otra cosa.

“Aún se mueve”, dijo la madre, “Ya no lo veas, amor, ya no le prestes atención… Ahorita que vaya para la casa lo tiro y no lo volverás a ver”, respondió el padre.

A pesar de las dudas y el miedo, Diana no solo no se opuso, sino que le dijo: “Tíralo en algún canal”.

Al final se lee la respuesta de Lucio: “Nos sentimos mal, sé que está mal esto, pero no había otra forma, o lo teníamos o no lo teníamos.”

El recién nacido fue rescatado con vida y trasladado a un hospital, donde fue atendido inmediatamente gracias a que los vecinos y los dueños de la casa donde se grabó el video escucharon el llanto del bebé, cuyo estado de salud es reportado como estable.

Diana se presentó a la sede de la Fiscalía en Tultitlán para declarar. Dijo que acudió a las autoridades luego de las múltiples amenazas que ha recibido.

Padres lo obligan a entregarse

La familia de Lucio actuó inmediatamente en cuánto se viralizó el video donde aparecía claramente. De acuerdo con La Prensa, sus propios padres lo entregaron por miedo a las amenazas recibidas, luego de que su rostro se diera a conocer como el responsable de abandonar en la calle a su hijo.

Ambos padres acudieron al Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, pero al no recibir atención alguna, se trasladaron a la Fiscalía General de la Ciudad de México acompañados de su joven hijo, quien ya se había escapado.

Dulha Utrera, madre de Lucio, dijo en una entrevista para N + que Diana había tomado pastillas para abortar dos días antes de que naciera el bebé, cuando ya tenía cinco meses de embarazo.

Utrera explicó: “Le dice que eso ya salió, y él le dice: pues deshazte de él, échalo a la basura o enróllalo en algo (…) Los dos fríos, sin remordimiento, sin nada, buscando liberarse de la carga que es un bebé”.

Dulha dijo que fue por ellos (ella y su esposo), que Lucio decidió enfrentar la justicia, y que no le apoyará en caso de que pueda salir bajo fianza, pues “lo que quiero es que Lucio viva lo que tiene que vivir y aprenda de esto (…) Eso yo no le enseñé”. Utrera explicó, “desde el momento en el que mi esposo me dijo: qué vamos a hacer, le dije lo vamos a denunciar“.

