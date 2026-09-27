Hispana acusada de abandonar a su bebé recién nacido en Riverside en 2025

Una mujer hispana fue arrestada tras ser acusada de abandonar a su bebé recién nacido en un basurero en la ciudad de Riverside en 2025.

Astrid Nohemí López Ramos, de 26 años, fue detenida el 17 de septiembre por oficiales del Departamento de Policía de Riverside (RPD), más de un año después de que un recién nacido fuera encontrado abandonado junto a un contenedor de basura con el cordón umbilical todavía unido.

En un comunicado, el RPD dijo que López Ramos, identificada como la madre del bebé abandonado, fue acusada de poner en peligro a un menor y fichada en el Centro de Detención Robert Presley, con una fianza de $35,000 dólares.

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Funcionarios del RPD dijeron que el 4 de mayo de 2025, se recibió un informe sobre un bebé que lloraba en el interior de un contenedor de basura en la cuadra 3800 de Jackson Street, cerca de la intersección de Magnolia Avenue, en el área de Sherman Indian High School.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a un bebé recién nacido, consciente, respirando y llorando, dejado sin cubrir y expuesto a la lluvia, junto a un contenedor de basura.

“Los investigadores creen que el bebé nació apenas unas horas antes de ser encontrado“, dijo el Departamento de Policía de Riverside en un comunicado de prensa.

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El niño fue trasladado de urgencia a un hospital local para recibir tratamiento y se reportó en condición estable. El bebé sobrevivió y permanece bajo custodia de los Servicios de Protección Infantil.

Si alguna persona tiene información relacionada con este caso, debe ponerse en contacto con el detective Jarid Zuetel al 951-826-8714, o con la detective Jessica Íñiguez al 951-353-7121.

En California está vigente la Ley de Entrega Segura de Bebés, que permite a los padres o tutores legales entregar a un bebé de forma segura y legal en cualquier hospital o estación de bomberos, sin preguntas, dentro de las 72 horas posteriores al nacimiento.

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Para obtener más información, puede llamar a la línea directa de ayuda al 1-877-222-9723 o puede consultar este enlace.

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