Hermanos hispanos son acusados de hacerse pasar por policías en Riverside

Dos hermanos hispanos fueron acusados de hacerse pasar por oficiales del Departamento de Policía de Riverside (RPD).

Agentes arrestaron a Bryan Rodríguez Villarreal, de 29 años, y a Alejandro Padilla Villarreal, de 30 años, después de detenerlos en una camioneta equipada con luces y sirenas policiales que, según los investigadores, podría haber sido utilizada para suplantar la identidad de los agentes.

El arresto ocurrió aproximadamente a las 2:00 a.m. del 16 de septiembre, cuando los oficiales identificaron una camioneta Ford Explorer completamente negra cerca de la intersección de Magnolia Avenue y McKinley Street por presuntas infracciones de tránsito.

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El Departamento de Policía de Riverside dijo en un comunicado que Bryan Rodríguez Villarreal, residente de Corona, era la persona que conducía el falso vehículo policial.

Los investigadores acusaron a Alejandro Padilla Villarreal de estar involucrado en actividades delictivas previas.

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Durante la investigación, los detectives realizaron un allanamiento en la residencia de Rodríguez Villarreal en Corona, donde se encontraron cuatro rifles de asalto, cinco pistolas, más de 2,000 cartuchos de munición y cargadores de alta capacidad.

Se investiga si la camioneta Ford Explorer puede estar relacionada con actividades ilegales en el área del Corredor Magnolia, al haber sido utilizada para suplantar la identidad de oficiales del RPD.

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Los dos hermanos se encontraban en libertad condicional en el momento de su arresto y fueron ingresados en el Centro de Detención Robert Presley acusados de múltiples cargos.

Además, las autoridades les impusieron restricciones por incumplimiento de la libertad condicional.

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