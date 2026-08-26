Jóvenes accidentados con bicicletas eléctricas en Riverside

Dos jóvenes fueron hospitalizados tras sufrir un accidente que involucró bicicletas eléctricas en Riverside. El incidente se mantiene bajo investigación.

El Departamento de Policía de Riverside (RPD) informó que el percance ocurrió aproximadamente a las 7:45 p.m. de este martes cerca de la intersección de Mitchell Avenue y Arlington Avenue, en el área de la Rosemary Kennedy Elementary School.

TRAFFIC ADVISORY ? ARLINGTON AVENUE AND MITCHELL AVENUE



Due to a traffic collision involving a vehicle and E-Bikes, both eastbound and westbound lanes of Arlington Avenue between Sandy Lane and Stover Avenue are currently closed. Both northbound and southbound lanes on Mitchell? pic.twitter.com/2qghLTCubG — City of Riverside Police Department (@RiversidePolice) August 26, 2026

De acuerdo con los informes, cuatro jóvenes se trasladaban en lo que parecían ser bicicletas eléctricas cuando un vehículo se impactó contra dos de los adolescentes.

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En el lugar quedaron restos de las bicicletas eléctricas esparcidas por la calle y el automóvil con daños en el parabrisas, mientras los investigadores recababan evidencias en el lugar.

Los adolescentes fueron trasladados a un hospital, sin que se tengan detalles sobre las lesiones que sufrieron y su estado de salud. Se desconoce si las víctimas llevaban algún tipo de equipo de protección.

El RPD informó que el conductor del vehículo involucrado en el accidente permaneció en el lugar y colaboró con los investigadores.

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“Estaba en mi casa y oí un fuerte estruendo, como un choque de autos“, declaró Clarissa Alvarado, residente de Riverside, en una entrevista con la cadena ABC.

“Vi llegar a la policía, la ambulancia y los camiones de bomberos. La señora que vive aquí me dijo que los dos niños pequeños resultaron heridos; uno salió disparado y el otro quedó atrapado en la ventana“, agregó.

El accidente ocurrió unas semanas después de que el Distrito Escolar Unificado de Riverside regresara a clases, en medio de un creciente aumento de incidentes relacionados con bicicletas eléctricas en el sur de California.

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De acuerdo con la cadena ABC, en el condado de Riverside, los incidentes con bicicletas eléctricas que involucran a jóvenes de entre 10 y 14 años se duplicaron en 2025. En lo que va de 2026, se han reportado al menos 416 accidentes.

Las estadísticas también muestran que los jóvenes de entre 10 y 24 años son los más propensos a sufrir percances con bicicletas eléctricas.

Los especialistas recomendaron algunas medidas de seguridad si se utiliza una bicicleta eléctrica, como el uso de ropa de colores brillantes, un casco y respetar las reglas de tránsito.

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