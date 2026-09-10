LAPD retira cargos penales a vendedores ambulantes de MacArthur Park

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) retiró los citatorios penales contra vendedores ambulantes en el área de MacArthur Park después de notificarles este miércoles que sus cargos fueron desestimados.

Oficiales del LAPD acudieron a la intersección de 6th Street y Alvarado Street, en Westlake, donde anteriormente emitieron citatorios, para notificar a varios vendedores ambulantes la cancelación de los cargos en su contra.

“Están reconociendo que violaron nuestros derechos, que estaban en un error, que nosotros tenemos permisos de vendedores ambulantes”, declaró la vendedora Ana Vázquez, quien recibió una notificación en su puesto, en una entrevista con la cadena Telemundo.

Sigue leyendo: Los Ángeles invierte $250,000 en carritos de comida para vendedores ambulantes

La notificación de cancelación fue entregada a los vendedores que previamente recibieron citatorios penales por estar a 500 pies de MacArthur Park.

En los avisos se señala que el Código Municipal de Los Ángeles 41.18 dice que es ilegal acampar o almacenar artículos personales cerca de lugares públicos, lo que está en conflicto con la ley estatal SB 946, que despenalizó las ventas ambulantes.

Sigue leyendo: Vendedor de helados hispano pierde triciclo tras accidente en Long Beach

“Esto nos hace sentir un poco más aliviados de saber todo lo que está pasando con el tema de inmigración, y acudir a una corte, nos tenía aterrorizados”, reconoció Vázquez.

La semana pasada, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, aseguró que los citatorios fueron emitidos por error, por lo que instruyó a la policía a dejar de emitirlos en cualquier parte de la ciudad, además de desestimar los cargos.

Sigue leyendo: LAPD arresta a mujer por agresión a vendedora hispana en Los Ángeles

Sin embargo, hay algunos vendedores ambulantes que todavía esperan que sus casos sean resueltos.

“Ahorita tenemos cinco solamente, queda pendiente una. Pero estamos revisando otras que la policía había dado alrededor del área y tenemos 10 todavía”, expresó el coordinador de la Unión Popular de Vendedores, Juan Rodríguez.

Sigue leyendo:

· Vendedores de flores denuncian decomiso de mercancía en Glendora

· ‘Me voy a China de puro vender bolis’

· California protege datos de vendedores ambulantes con nueva ley