Mujer acusada de asesinato por la muerte de su bebé en Los Ángeles

Una mujer de 19 años fue acusada de asesinato por la muerte de su hija de 4 meses, cuyo cuerpo fue encontrado la noche del lunes 28 de septiembre en un contenedor de basura en el sur de Los Ángeles.

Takiyah Rochelle Babers, de 19 años, compareció la tarde de este jueves ante un tribunal de Los Ángeles. La mujer fue acusada también de agresión grave contra un menor con resultado de muerte, dijo la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles.

Babers fue arrestada el martes, horas después de que el cuerpo de su hija, de 4 meses, fue encontrado por una persona en un contenedor de basura en la cuadra 1800 de East 52 Street, frente a la Holmes Avenue Elementary School.

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Vecinos relataron que una mujer estaba buscando materiales reciclables en un contenedor de basura cuando, aproximadamente a las 10:30 p.m. del lunes, descubrió el cuerpo de la bebé, y pensó inicialmente que se trataba de una muñeca.

Oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) acudieron al lugar y encontraron que el cuerpo de la niña estaba envuelto en una manta.

Paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles trasladaron a la bebé a un hospital local, donde se confirmó que había fallecido.

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Herman Johnson y Laura Lacy, padres adoptivos de Babers, dijeron que la versión de su hija cambió durante la mañana del martes, al decir primero que ella había estado con la bebé y luego que el padre la había tenido.

Lacy dijo que la bebé, identificada como Luna, había estado a su cuidado y que había permitido que Babers la visitara.

Sin embargo, la abuela expresó que ella y su esposo dejaron a la bebé en casa de Babers el lunes en el complejo de viviendas Pueblo del Río.

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Se creó una página de GoFundMe para solicitar donaciones económicas que se usarán para cubrir los gastos de su funeral.

Las autoridades del condado de Los Ángeles todavía no han dado a conocer las causas por las que falleció la bebé de 4 meses.

Se aplazó hasta el 30 de octubre la comparecencia de Babers ante el juez. Actualmente, la mujer de 19 años permanece bajo custodia con una fianza de $2 millones de dólares.

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