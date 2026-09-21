Tiroteo en residencia para ancianos de Los Ángeles deja tres heridos

Tres empleados de una residencia para adultos mayores en el sur de Los Ángeles resultaron heridos en un tiroteo ocurrido la mañana de este lunes, incidente por el que una persona fue arrestada, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Aproximadamente a las 10:50 a.m., oficiales acudieron a la cuadra 7000 de Denver Avenue en respuesta a la llamada por un tirador activo en las instalaciones de Progressive Home for the Elderly.

LAPD News: Chief Reina, Operations South Bureau, will give sound at 12:45pm. Re:shooting investigation. Susp is in custody, NO ongoing threats to the community.



Media staging at Florence / Denver Ave. — LAPD PIO (@LAPDPIO) September 21, 2026

Cuando llegaron al lugar, encontraron a tres personas con lesiones de bala en el vestíbulo de la residencia para personas mayores.

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Los tres lesionados, uno en estado crítico y los otros dos en condición estable, fueron identificados como empleados de la residencia para ancianos.

El LAPD dijo que las víctimas fueron descritas únicamente como una mujer hispana de 40 años, una mujer negra de 70 años y un hombre negro de 60 años.

Las autoridades dijeron que el sospechoso de la balacera tiene 60 años.

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En una conferencia de prensa, funcionarios del LAPD dijeron que el presunto responsable de los disparos también era trabajador de la casa para personas mayores, quien fue encontrado en otra planta del edificio y arrestado sin incidentes.

Una cuidadora que se encontraba dentro del edificio, identificada como Dorothy Mobley, declaró a la cadena KTLA que acababa de entrar cuando un conserje que estaba de pie en el mostrador del vestíbulo dijo: “Estoy harto de esto”, e inmediatamente sacó una pistola y comenzó a abrir fuego.

“Me sorprendió, nunca lo hubiera esperado. Él (el atacante) es un buen tipo, no molesta a nadie ni a nada. Es una buena persona”, expresó Mobley, quien salió corriendo del edificio en el momento en que comenzaron los disparos.

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“Probablemente estaba bajo mucho estrés“, agregó.

Las autoridades no dieron más detalles sobre la identidad del autor del tiroteo ni proporcionaron información sobre un posible móvil para que cometiera el ataque.

“Quiero agradecer a los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Los Ángeles que llegaron en menos de 120 segundos tras la llamada, evaluaron la situación con rapidez y la controlaron”, expresó el presidente del Concejo Municipal de Los Ángeles, Marqueece Harris-Dawson.

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“Creemos firmemente que su actuación evitó más heridos o la pérdida de vidas de esta valiosa población que forma parte de nuestra comunidad”, añadió el concejal.

En la residencia para ancianos viven más de 100 personas, informaron las autoridades, sin que ninguna de ellas sufriera lesiones como consecuencia de la balacera.

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