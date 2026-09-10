LAPD investiga presunto robo en residencia de Quentin Tarantino

Un presunto robo con allanamiento de morada en la residencia del director de cine Quentin Tarantino, en Hollywood Hills, se mantiene bajo investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

De acuerdo con el LAPD, oficiales acudieron poco antes de las 12:30 p.m. de este miércoles a la cuadra 7400 de Woodrow Wilson Drive después de recibir reportes de un aparente robo que estaba en curso.

Cuando ocurrió el presunto allanamiento en la propiedad de Tarantino, había personas en el interior de la residencia, según informó TMZ, medio especializado en información de celebridades.

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TMZ dijo que, en un audio de una llamada al 911, los operadores de emergencia describieron al sospechoso como un hombre desconocido, de aproximadamente 35 años, de complexión delgada, que vestía una camisa negra de manga larga y pantalones negros.

No estaba confirmado si se encontraba en la casa en el momento en que ocurrió el allanamiento el cineasta, creador de películas clásicas como “Pulp Fiction”, “Reservoir Dogs” y “Jackie Brown” y de su producción más reciente “Once Upon a Time in Hollywood”.

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Se desconoce si el sospechoso tuvo oportunidad de sustraer alguna pertenencia durante el presunto robo en la mansión de Tarantino.

Funcionarios del LAPD dijeron que el sospechoso ya había escapado de la residencia en el momento en que los oficiales llegaron al lugar.

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Las autoridades dijeron que la investigación se mantiene en curso, así como la búsqueda del sospechoso.

El LAPD investigó en los meses recientes presuntos robos y allanamientos de morada en residencias de celebridades de Hollywood, como Kim Kardashian, Brad Pitt y Jennifer Aniston.

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