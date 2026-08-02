Ladrones irrumpen en casa de Los Ángeles con una madre y su bebé en su interior

Unos ladrones cometieron un allanamiento de morada la noche de este viernes en una vivienda de Studio City en la que había una familia en su interior.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que la irrupción en la casa ocurrió poco después de las 8:15 p.m. en la cuadra 11200 de Briarcliff Lane, cerca de Laurel Canyon Boulevard.

Después de recibir los reportes sobre el allanamiento de morada, el LAPD inició una gran movilización y una búsqueda de los sospechosos en el vecindario.

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Según la policía de Los Ángeles, en el momento en que ocurrió el incidente, había personas en el interior de la casa, lo que lo convierte en un robo con allanamiento de morada.

Los ladrones se dieron a la fuga del lugar momentos antes de que llegaran los oficiales del LAPD, quienes levantaron la denuncia en el lugar donde se cometió el robo.

La cadena KTLA informó que una madre y su hijo en brazos se encontraban en la casa cuando irrumpieron los hampones.

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Varios vehículos policiales recorrieron el vecindario buscando a los sospechosos, con el apoyo de un helicóptero, mientras los oficiales registraban la vivienda para buscar evidencias.

Las autoridades de Los Ángeles dijeron que ninguna persona sufrió lesiones como consecuencia del incidente.

Hasta la noche de este sábado no se habían reportado arrestos en relación con el allanamiento de morada con robo en Studio City, y los detectives no habían determinado qué bienes, si es que alguno, habían sido robado de la casa.

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El LAPD no había proporcionado una descripción sobre ninguno de los sospechosos.

Las autoridades no confirmaron si la madre y su hijo pudieron tener un encuentro cara a cara con los sospechosos en el interior de la vivienda.

El incidente se produce cuando las autoridades continúan con los esfuerzos para detener el reciente aumento de robos en viviendas del Valle de San Fernando y el oeste de Los Ángeles.

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El LAPD anunció en los últimos meses múltiples arrestos relacionados con bandas organizadas de ladrones, incluidos sospechosos acusados de cometer decenas de hurtos en viviendas.

La policía de Los Ángeles intensificó el patrullaje en los vecindarios más afectados por la tendencia en el aumento de los robos, mientras se anima a los residentes a que denuncien cualquier actividad sospechosa.

El Departamento de Policía de Los Ángeles mantiene en curso una investigación en relación con el allanamiento de morada con robo en Studio City.

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