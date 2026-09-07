Hispana sufre ataque en tienda 7-Eleven en Hollywood

Una joven hispana sufrió un violento ataque dentro de una tienda de conveniencia 7-Eleven a finales del mes pasado en Hollywood.

La víctima, Destiny Valderrama, declaró que fue abordada y estrangulada, además de sufrir el robo de una cadena de oro, cuando se encontraba en una tienda de conveniencia localizada en Hollywood Boulevard poco después de la medianoche del 29 de agosto.

Valderrama dijo que ella y dos amigas salieron de una fiesta de quinceañera y se detuvieron en la tienda de conveniencia para comprar un poco de comida, mientras eran seguidas por dos desconocidas hasta el interior del negocio.

Sigue leyendo: Sospechosa de robo a tienda 7-Eleven fallece a tiros de la policía en Los Ángeles

La adolescente hispana aseguró que, después de que ingresó al 7-Eleven, no logró pasar más allá del cajero automático.

Una semana después, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) aseguró que el incidente en el 7-Eleven de Hollywood se mantiene como una investigación activa por robo, sin tener a ninguna persona bajo custodia en relación con este caso.

Valderrama dijo que las cámaras de seguridad grabaron el ataque, cuando los dos desconocidos que entraron a la tienda la tomaron del cabello por detrás y la tiraron al suelo a unos pasos de la puerta de entrada, cerca del cajero automático.

Sigue leyendo: Sospechoso de robo se atrinchera en tienda 7-Eleven en Long Beach

Los dos individuos la estrangularon y la golpearon en la cabeza cuando la mujer hispana se encontraba en el suelo. Valderrama no sabe cuánto tiempo permaneció inconsciente.

De acuerdo con la hispana, los dos atacantes no le dirigieron la palabra ni a ella ni a sus amigas. No exigieron nada, y lo que se llevaron fue la cadena de oro y un colgante que llevaba puesto.

Las dos amigas intentaron intervenir para ayudar a Valderrama. A una de ellas la arrastraron por el suelo, mientras que a la otra la lanzaron contra los pasillos de la tienda. Las dos amigas no sufrieron ningún robo.

Sigue leyendo: Tres menores secuestrados tras el robo de un auto en Los Ángeles

“Sinceramente, no pensé que iba a volver a casa esa noche. De verdad, creí que ese iba a ser mi fin allí mismo, en ese lugar“, declaró Destiny Valderrama, en una entrevista con la cadena Fox.

Por el violento ataque, Destiny Valderrama sufrió hematomas en los brazos, los codos y en la nuca.

La madre de Destiny, Elizabeth Ortiz, declaró que no comprendió la gravedad de la situación hasta que vio a su hija pálida y con las huellas de la agresión en el momento en que regresó a casa.

Sigue leyendo: Muerte trágica en tienda 7-Eleven de Los Ángeles

Al día siguiente, Valderrama regresó a la tienda de conveniencia para solicitar las grabaciones de las cámaras de vigilancia.

Ortiz dijo que, en el video, se observa a los desconocidos intentando estrangular a su hija con su propia cadena, pero era demasiado gruesa para romperse.

A pesar de que la tienda se encontraba abierta y con clientes en su interior, Valderrama suplicó a los empleados que solicitaran la presencia de la policía, pero no tuvo ninguna respuesta. En lugar de eso, Destiny y sus dos amigas fueron echadas de la tienda.

Sigue leyendo: Tragedia en 7-Eleven de Los Ángeles: empleada con muerte cerebral tras disputa con gerente

“Lo único que quería era una llamada. Entiendo que tuvieran miedo de intervenir, pero yo solo quería que llamaran a la policía”, dijo la mujer hispana.

Valderrama dijo que la policía no acudió al lugar después de que ella y sus amigas se comunicaron con las autoridades para reportar el ataque.

El LAPD confirmó que dos sospechosos participaron en un robo dentro de un establecimiento comercial en la cuadra 6700 de Hollywood Boulevard, huyeron del lugar y que el caso se mantiene bajo investigación, sin que haya habido arrestos por este caso.

Sigue leyendo: Arrestan a ladrones por robos a tiendas en Los Ángeles

Los dos sujetos no han sido identificados. El LAPD no ha proporcionado una descripción de los dos sospechosos ni ha aclarado si escaparon a pie o en un vehículo.

Destiny Valderrama tiene la esperanza de que los dos atacantes sean identificados y arrestados para que ninguna otra persona tenga una experiencia similar.

La cadena 7-Eleven no ha emitido ningún comunicado en relación con el robo que ocurrió en su tienda de Hollywood Boulevard ni sobre la respuesta de sus empleados.

Sigue leyendo: Asalto a empleados de 7-Eleven en Los Ángeles genera preocupación

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en la investigación, debe comunicarse con la División de Hollywood del LAPD al 213-972-2971.

Sigue leyendo:

· Empleado de tienda 7-Eleven en Anaheim atacado durante robo

· Padres de Los Ángeles se ven obligados a denunciar a sus hijos por robo

· Robos a tiendas 7-Eleven en Los Ángeles no dan tregua