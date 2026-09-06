LAPD detiene a decenas de personas en operativo contra tomas de calle

Al menos 69 personas fueron detenidas durante un operativo del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que se llevó a cabo la madrugada de este sábado en contra de las tomas ilegales de calles.

Un portavoz del LAPD informó que se emitió aproximadamente a las 3:37 a.m. una alerta táctica tras recibir el reporte de una toma ilegal de calle en la intersección de South Figueroa Street y West Alondra Boulevard, en el límite entre Harbor Gateway y West Rancho Domínguez.

El jefe del LAPD, Jim McDonnell, aseguró que la “Operation Street Sweeper” se planeó con antelación utilizando la recopilación de datos de inteligencia y el uso de drones, lo que ayudó a los oficiales a predecir la ubicación de cuatro tomas de calles distintas.

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La operación se llevó a cabo por el Grupo de Trabajo contra las Carreras Callejeras del LAPD en la intersección de Figueroa y Alondra, donde más de 700 personas se habían reunido para la toma ilegal de calle.

Al lugar acudieron varias grúas para remolcar los vehículos incautados, así como autobuses para trasladar a las personas arrestadas.

Más de 150 oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles fueron desplegados para rodear la concentración de vehículos y personas.

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De acuerdo con el jefe del LAPD, 66 personas fueron arrestadas por participar o colaborar en una carrera callejera o en una toma de control de calle.

Se realizaron tres arrestos adicionales: uno por agredir a un agente, uno por agresión física y una persona más por obstruir o interferir en la labor policial.

McDonnell dijo que se emitieron 570 multas, de las cuales 442 fueron por presenciar una competencia o exhibición de velocidad ilegal; 128 multas se emitieron a menores que se encontraban en la calle después de las 10:00 p.m., hora límite para menores en la ciudad de Los Ángeles.

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El jefe de policía mencionó que la persona multada más joven tenía solo 11 años.

La policía confiscó unos 200 vehículos en el lugar de la toma de control de calle y, de acuerdo con McDonnell, durante el operativo se recuperaron siete armas de fuego y varias bombonas de óxido nitroso.

“Esto no es un juego inofensivo. Es un comportamiento delictivo. Sus hijos están participando en una escena del crimen activa donde están legalmente sujetos a arresto inmediato y expuestos al peligro”, declaró McDonnell en una conferencia de prensa.

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“Padres, sepan dónde están sus hijos. Vigílenlos y hablen seriamente con ellos sobre lo que están viviendo. Una sola decisión imprudente puede arruinarles la vida, o incluso, costarles la vida“, añadió el jefe del LAPD.

El miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles, Tim McOsker, hizo algunas declaraciones en relación con el operativo de este sábado.

McOsker dijo que la “Operation Street Sweeper” fue liderado por la División Sur del LAPD y tuvo como objetivo la intersección de Figueroa y Alondra porque es un lugar donde se llevan a cabo tomas ilegales de calle con regularidad los fines de semana, sobre todo durante el verano.

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“Al ser la primera noche del fin de semana del Día del Trabajo, el Departamento de Policía de Los Ángeles estaba preparado para la intervención policial que se produjo ahí“, expresó McOsker.

“Los agentes cerraron la intersección y se aseguraron de que nadie pudiera escapar. Han confiscado o están llevando los vehículos a los depósitos oficiales de la policía. Los conductores fueron detenidos y otros recibieron una multa”, agregó el concejal.

McOsker dijo que las tomas ilegales de calle recurrentes son actividades muy peligrosas y que el operativo encubierto, por parte de las fuerzas del orden, fue una respuesta a las quejas presentadas por los residentes de la zona.

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“Tenemos un edificio de apartamentos a la vuelta de la esquina y viven familias respetables que intentan vivir sus vidas con normalidad. Todos los fines de semana, esta intersección se veía invadida por carreras ilegales“, expresó McOsker.

El concejal expresó que, por ese motivo, es que defienden especialmente a las familias que necesitan vivir en paz en sus barrios.

En el lugar donde se llevó a cabo el operativo, se observó a varios participantes cuando intentaban escapar escalando un muro y corriendo por un patio trasero después de que los oficiales dispersaron la toma de calle.

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Más tarde, decenas de vehículos todavía permanecían en el lugar a la espera de ser remolcados por grúas de las autoridades en la intersección, que permaneció cerrada al tránsito durante el operativo.

La toma ilegal de calle se mantiene bajo investigación, sin que las autoridades proporcionaran más detalles hasta la noche de este sábado.

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