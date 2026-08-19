Hombre armado con pistola de agua escapa ileso de tiroteo con LAPD en Los Ángeles

Un hombre del sur de Los Ángeles, armado con una pistola de agua, salió ileso de los disparos que le hicieron los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

De acuerdo con un comunicado de prensa del LAPD, el incidente ocurrió aproximadamente a las 5:30 p.m. de este lunes cuando los agentes de la División de Patrulla de Newton respondieron a los reportes de un hombre que caminaba con un arma en el área de South Broadway y West 54th Street.

LAPD News: Officer-Involved Shooting in Newton Division pic.twitter.com/E3JouNzPAZ — LAPD PIO (@LAPDPIO) August 18, 2026

“Al llegar a la zona, los agentes localizaron al sospechoso, posteriormente identificado como Eugene Dowdell, y observaron que estaba armado con un arma de fuego”, dijo la policía.

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Las autoridades mencionaron que los agentes descendieron de su vehículo policial y le ordenaron al sospechoso que se detuviera, pero el sujeto no acató la instrucción y continuó su camino hacia el norte por Broadway.

“Poco después, el sospechoso miró en dirección a los oficiales y les apuntó con el arma, lo que derivó en un tiroteo con la participación de un agente (OIS)”, agregó el LAPD.

Dowdell no fue alcanzado por los disparos, pero soltó la presunta arma de fuego, por lo que fue detenido sin mayores incidentes.

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“Se determinó que el arma que portaba Dowell era una pistola de agua con apariencia de arma de fuego, la cual fue recuperada en el lugar de los hechos y registrada como evidencia”, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Las autoridades aseguraron que ningún miembro de la comunidad sufrió heridas como consecuencia de los disparos de los oficiales, incidente que se encuentra bajo supervisión por parte del personal de la División de Investigación de la Fuerza (FID).

No quedó claro si Dowell pudiera enfrentar cargos en relación con el incidente que ocurrió en el sur de Los Ángeles.

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En lo que va del 2026, el LAPD ha disparado contra 13 personas, una cifra inferior a las 27 que se registraron en el mismo periodo del año pasado, según estadísticas citadas por Los Angeles Times.

De los incidentes que la policía de Los Ángeles ha tenido en este año, cinco personas que recibieron disparos de la policía fallecieron a causa de las lesiones, mientras que siete sufrieron heridas.

Según las estadísticas del LAPD, Dowdell es la única persona a la que los oficiales le han disparado este año que no sufrió ninguna lesión.

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