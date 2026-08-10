Empleados federales atacados tras manifestación en Los Ángeles

Dos trabajadores federales fueron víctimas de ataques la noche de este sábado después de una manifestación en el centro de Los Ángeles, incidente por el que la policía arrestó a dos personas

En las redes sociales, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que un grupo de manifestantes protestaba frente al edificio federal, en el área de Alameda Street y East Commercial Street, sin que se tuviera clara la hora en que ocurrió la concentración.

Las autoridades dijeron que varios manifestantes comenzaron a seguir a los dos trabajadores hasta el estacionamiento donde se encontraban sus automóviles.

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“Los manifestantes atacaron repentinamente y deliberadamente a los empleados federales, golpeándolos varias veces. Agentes de la comisaría central de Los Ángeles acudieron al lugar tras varias llamadas al 911 y dos sospechosos fueron arrestados”, publicó el LAPD.

El departamento de policía mencionó que los dos empleados agredidos fueron trasladados a un hospital local, sin que se conociera su estado de salud.

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“Se ruega a cualquier persona que tenga información adicional que se ponga en contacto con los detectives de la División Central”, agregó el Departamento de Policía de Los Ángeles en su publicación.

Anteriormente, grupos de manifestantes llevaban a cabo sus protestas en los alrededores del edificio federal, en el centro de Los Ángeles, en contra de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Se desconoce cuál era el motivo de la concentración de manifestantes que se llevó a cabo la noche de este sábado.

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