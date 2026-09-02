Hispana embarazada fallece tras ser víctima de tiroteo en Los Ángeles

Una mujer hispana embarazada falleció nueve días después de sufrir un disparo de arma de fuego en la cabeza por un tiroteo que ocurrió el 23 de agosto en el distrito de Canoga Park, en Los Ángeles.

Adriana Jiménez, de 22 años y originaria de El Salvador, fue víctima de una lesión en un incidente que sucedió aproximadamente a las 7:49 a.m. en un callejón ubicado en la cuadra 8300 de Northgate Avenue, según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Oficiales del LAPD detuvieron a un posible sospechoso del tiroteo, pero posteriormente fue liberado tras confirmar que no estaba implicado en el incidente.

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Jiménez llegó hace dos años a Estados Unidos con el sueño de tener un mejor futuro. El domingo 23 de agosto regresaba a su casa cuando un sujeto disparó a quemarropa en su contra.

La mujer hispana estuvo luchando durante nueve días por su vida y la de su hijo, pero sus familiares informaron que la madre y el hijo habían fallecido.

A Adriana le sobrevive una hija que está por cumplir 7 años, además de dejar un profundo vacío en sus seres queridos, quienes exigen respuestas de las autoridades.

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“Es difícil escuchar a la hija, preguntar: ‘¿Cuándo va a venir mi mami?, quiero a mi mami conmigo’“, declaró un familiar de Adriana Jiménez, en una entrevista con la cadena Telemundo.

La mañana en que ocurrió la balacera, la mujer hispana regresaba de una fiesta en compañía de una prima y tres amigos.

El familiar dijo que el pistolero disparó a Adriana en la cabeza, mientras que su prima, cuya identidad no fue revelada por solicitud de la familia, también recibió un impacto de bala en la garganta, aunque se reporta fuera de peligro.

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“Debido a esa lesión, no puede hablar por el momento“, añadió el familiar.

Adriana estaba embarazada de 16 semanas de gestación y estuvo luchando por su vida, mientras sus familiares rezaban por un milagro, que no llegó.

Los familiares de la mujer salvadoreña lo único que pidieron es justicia para Adriana y que se localice y arreste al responsable de su muerte.

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El Departamento de Policía de Los Ángeles no ha publicado ninguna actualización en relación con el tiroteo en el que falleció Adriana Jiménez, ni si se ha identificado o arrestado a algún sospechoso.

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