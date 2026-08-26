FBI ejecuta órdenes de registro en edificios de Los Ángeles

Agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) ejecutaron la mañana de este martes órdenes de registro en dos edificios del centro de Los Ángeles: el complejo de apartamentos Apex y Alina, según informaron empleados de los edificios.

Un portavoz del FBI confirmó que los agentes federales acudieron al centro de la ciudad para ejecutar las órdenes, con el apoyo del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en las labores de investigación. Hasta la mañana de este miércoles, los detalles del operativo eran limitados.

De acuerdo con la cadena ABC, se observó el aterrizaje de un helicóptero del LAPD en el helipuerto del edificio Apex, ubicado en la intersección de West 9th Street y South Figueroa Street.

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En el lugar, agentes del FBI, armados y usando equipo táctico, fueron vistos en el borde del helicóptero antes de llegar al helipuerto. También había agentes federales vestidos como paisanos en el exterior del complejo de apartamentos.

Según dos conserjes del edificio Apex, agentes federales llegaron la mañana del martes y les informaron que tenían una orden de registro.

Los trabajadores mencionaron que los agentes del FBI estuvieron acompañados por miembros del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, quienes se hicieron cargo del funcionamiento de los ascensores durante el registro.

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Los conserjes dijeron que desconocían los pisos en los que los agentes ejecutaron las órdenes de registro. Se desconoce si las fuerzas federales detuvieron a algún residente del edificio o si incautaron algún objeto de los apartamentos.

De acuerdo con los empleados, los agentes del FBI permanecieron en el complejo de apartamentos durante aproximadamente una hora.

Simultáneamente, el FBI también ejecutó una orden de registro en el edificio ubicado en el 1010 de Wilshire Boulevard.

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En el segundo operativo, los agentes federales fueron observados en las cámaras de vigilancia usando los ascensores, aunque se desconocía, con certeza, los pisos o apartamentos que fueron investigados.

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