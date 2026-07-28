FBI ejecuta orden judicial en casa de supervisor del condado de San Bernardino

Agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) ejecutaron este martes una orden judicial para registrar varios lugares del condado de San Bernardino, entre ellos la residencia de un supervisor, en la ciudad de Chino.

No se proporcionaron detalles sobre el objetivo que tenía el operativo, pero un portavoz de la agencia federal confirmó a la cadena ABC que se había llevado a cabo.

De acuerdo con el medio, el portavoz no pudo hacer comentarios sobre la naturaleza de la investigación y mencionó que las órdenes judiciales estaban bajo secreto de sumario por orden judicial.

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Una de las órdenes de allanamiento se realizó en el domicilio de Curt Hagman, miembro de la junta de supervisores del condado de San Bernardino, quien tiene su residencia en la ciudad de Chino.

En el lugar, se observó a los agentes del FBI en el momento en que salían de uno de los edificios de la propiedad con varias cajas que llevaron hasta uno de los vehículos federales.

Hagman representa como supervisor al Cuarto Distrito del condado, Además, se desempeña como vicepresidente de la Juta de Comisionados de la Autoridad del Aeropuerto Internacional de Ontario, según el sitio web de la terminal aérea.

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“Estamos al tanto de la investigación que están llevando a cabo las autoridades federales“, declaró un portavoz del aeropuerto de Ontario en un comunicado.

“Dado que se trata de una investigación en curso, no sería apropiado hacer más comentarios mientras esté en proceso. Seguiremos cooperando según corresponda y, por el momento, no tenemos información adicional que proporcionar”, agregó el portavoz.

De acuerdo con vecinos que viven en la misma zona del supervisor en Chino, mencionan que la familia vive en la residencia desde hace seis años.

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Algunos residentes dijeron que vieron al supervisor y a su esposa en su domicilio en estado de shock.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), también se ejecutó una orden judicial en una vivienda ubicada en la cuadra 2700 de South Monterey Place, en Ontario, que es una calle sin salida cerca de la intersección de Walnut Street y Campus Avenue.

El Departamento de Policía de Ontario dijo que no tuvo colaboración con las autoridades federales en la ejecución de las órdenes de registro, y mencionó que la orden no se ejecutó en el Ayuntamiento de Ontario.

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Sin embargo, según la policía, el FBI sí presentó formalmente una citación judicial ante la Secretaría Municipal de Ontario.

Funcionarios del condado de San Bernardino también dijeron estar enterados del operativo que llevó a cabo este martes el FBI, sin proporcionar más comentarios.

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