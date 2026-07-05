Cuatro personas heridas por explosión de pirotecnia en el sur de California

Las celebraciones por el Día de la Independencia quedaron empañados por explosiones de fuegos artificiales ilegales que ocurrieron durante el fin de semana festivo en el sur de California.

Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un niño, debido a una explosión de fuegos artificiales ilegales que ocurrió la noche de este sábado durante los festejos del 4 de julio en la ciudad de Chino, en el condado de San Bernardino.

El incidente sucedió aproximadamente a las 8:30 p.m. en D Street, donde un gran grupo de personas se había reunido para presenciar un espectáculo de fuegos artificiales con motivo del Día de la Independencia.

Los detectives del Departamento de Policía de Chino dijeron creer que una enorme cantidad de pirotecnia fue encendida, lo que provocó la explosión que dejó gravemente lesionados a tres adultos y a un niño, además de ocasionar que se incendiara un vehículo.

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Las autoridades informaron que los tres adultos permanecen hospitalizados con heridas graves, mientras que se desconoce cuál es la condición médica del menor.

En el lugar se pudieron observar escombros esparcidos por el jardín delantero de una residencia y sobre una calle cercana al lugar donde ocurrió la detonación.

Algunos vecinos relataron que, tras la explosión, predominó el caos en el lugar, con personas escapando de la zona donde ocurrió el desastre.

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“De repente, el suelo tembló. Hubo una explosión enorme. Fue tan fuerte que supuse que se había roto una tubería de gas en una casa, y al mirar calle abajo, la columna de humo que se elevaba del suelo era del tamaño de la casa”, dijo Gabriel Gilmore, en una entrevista con la cadena ABC.

El vecino mencionó que corrió rápidamente al lugar donde ocurrió la explosión, donde encontró un automóvil destrozado y escombros por todas partes.

“Parecía claramente que había un montón de fuegos artificiales ilegales en el maletero. No sé cómo se incendió el maletero, pero obviamente, en un video se ve que la puerta trasera del vehículo se abrió de golpe, y fue ahí cuando se produjo la explosión.

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Los investigadores del Departamento de Policía de Chino estuvieron registrando el vecindario durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo.

La policía de Chino está a cargo de las investigaciones de la explosión. en coordinación con el Distrito de Bomberos de Chino Valley.

Si alguna persona tiene información adicional que pueda ayudar en las investigaciones, debe comunicarse con el detective Gregory al 909-334-3136.

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Un herido por explosión en Los Ángeles

Un hombre sufrió graves heridas y otras personas tuvieron que evacuar después de que una explosión de fuegos artificiales ilegales ocasionara la noche del viernes un incendio en el estacionamiento de un motel en Wilmington, en Los Ángeles.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que el incidente ocurrió alrededor de las 8:30 p.m. del 3 de julio en el Crescent Inn, en la cuadra 1100 de West Pacific Coast Highway, donde dos vehículos se incendiaron en un estacionamiento.

De acuerdo con los investigadores, unos fuegos artificiales de uso comercial explotaron cerca de algunos vehículos en el área de un estacionamiento, lo que ocasionó varios incendios en el área cercana al motel.

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Según los informes, el automóvil que conducía la víctima explotó, y las llamas provocaron un segundo incendio en otro vehículo.

Un video grabado por un testigo muestra un automóvil completamente envuelto en llamas frente al motel mientras estallan fuegos artificiales. Según los informes, el auto que conducía la víctima se incendió, y la explosión de las llamas provocó un segundo incendio en otro vehículo.

Tras sofocar los incendios, los bomberos encontraron lo que parecía ser fuegos artificiales potencialmente peligrosos, descritos como de “uso comercial”.

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Tras el hallazgo de la pirotecnia, el motel fue evacuado, al igual que una vivienda unifamiliar contigua, mientras el escuadrón antibombas acordonaba la zona.

En total, diez adultos y dos niños fueron desalojados antes de que se les permitiera regresar a sus hogares alrededor de las 2:00 a.m. de este sábado.

El LAFD, informó que una persona fue trasladada de urgencia al hospital en estado crítico, después de sufrir un traumatismo grave.

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