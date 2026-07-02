Hispano acusado por explosión de pirotecnia que mató a niña en Orange

Un hispano del condado de Orange fue acusado de homicidio involuntario por la explosión de fuegos artificiales ilegales que provocó la muerte de una niña de 8 años en 2025.

Earl Decastro, de 47 años y residente de Buena Park, fue acusado este miércoles de encender fuegos artificiales ilegales de forma imprudente, incidente en el que falleció Jasmine Nguyen, de 8 años, informó la fiscalía de distrito del condado de Orange en un comunicado de prensa.

Buena Park Man Charged with Involuntary Manslaughter After 8-year-old Girl Died from Blast Injuries after the Illegal Explosive Grade Fireworks He Lit During a 2025 Fourth of July Party Ignited a Stack of Other Illegal Fireworks



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SANTA? pic.twitter.com/PzuKkMoi2p — OCDA Todd Spitzer (@OCDAToddSpitzer) July 1, 2026

El 4 de julio de 2025, Jasmine, junto con su hermana y su madre, asistió a una fiesta con motivo del Día de la Independencia en la vivienda de Decastro.

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De acuerdo con la fiscalía, Decastro está acusado de comprar pirotecnia, tanto legal como ilegal, para encenderla en la fiesta.

Entre los productos ilegales que adquirió, había un paquete de fuegos artificiales de $400 dólares que contenía explosivos de calidad profesional y que requerían un permiso o licencia para su compra, almacenamiento, transporte o uso.

Los fiscales dijeron que, después de que Decastro encendió los fuegos artificiales frente a su casa durante más de una hora, ante la mirada de sus invitados, dejó como gran final el paquete de pirotecnia ilegal de $400 dólares.

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“A los pocos segundos, el fuego artificial ilegal falló y lanzó proyectiles de mortero al aire hacia la entrada de la casa, donde los asistentes a la fiesta se habían reunido para ver el espectáculo”, dijeron los fiscales en su comunicado.

Según las autoridades, Jasmine estaba sentada con su familia junto a una mesa que contenía fuegos artificiales sin usar, en el momento en que los morteros salieron disparados en dirección a las personas.

“Los asistentes a la fiesta corrieron hacia la casa de Decastro, pero los fuegos artificiales sin usar explotaron cerca de Jasmine antes de que pudiera ponerse a salvo“, agregaron los fiscales.

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Oficiales de la policía de Buena Park acudieron al lugar, donde encontraron a Jasmine con lesiones graves. La niña fue declarada muerta poco después de llegar al UCI Medical Center.

“Todo sucedió muy rápido. Un día divertido con amigos se convirtió en una pesadilla. Algunos tenían los zapatos llenos de sangre”, declaró la madre de Jasmine, Haley Nguyen, en una entrevista con el periódico Orange County Register.

Hayley también sufrió algunas heridas por la explosión de los fuegos artificiales ilegales, pero logró recuperarse.

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Este miércoles, Decastro fue acusado de un delito grave de homicidio involuntario, además de provocar un incendio de forma imprudente, causando graves lesiones corporales, y de posesión ilegal de más de 100 libras (45.3 kilogramos) de fuegos artificiales ilegales.

El fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, dijo que no hay nada accidental en comprar y encender pirotecnia ilegal.

“Una niña de 8 años murió y el hombre que la mató será responsabilizado. Unos segundos de diversión no justifican una vida de trauma ni la pérdida de una niña preciosa que nunca tuvo la oportunidad de crecer”, declaró el fiscal.

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“Los actos tienen consecuencias, y espero que cualquiera que piense en encender fuegos artificiales ilegales estas fiestas piense primero en el rostro de la pequeña Jasmine y opte por celebrar de forma segura“, añadió Spitzer.

Si Decastro es declarado culpable de los cargos que se le imputan, se enfrenta a una pena de hasta seis años en una prisión estatal.

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