Conductor indocumentado sentenciado por accidente fatal en el sur de California

Un conductor inmigrante indocumentado fue sentenciado este martes a cuatro años y ocho meses de prisión por provocar un accidente que dejó tres muertos el año pasado en el condado de San Bernardino.

Jashanpreet Singh fue acusado de homicidio vehicular por negligencia grave y conducción temeraria, por el percance que involucró a ocho vehículos en el Freeway 10 en el área de Ontario, el 21 de octubre de 2025

De acuerdo con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Singh se encontraba en Estados Unidos sin documentación migratoria.

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Las autoridades de inmigración federales aseguraron que Singh, originario de India, obtuvo una licencia de conducción comercial gracias a los procesos estatales y federales que estaban vigentes en ese momento.

Una cámara de tablero del camión captó el momento en que Singh intentó dar una vuelta en la carretera y ocasionó la colisión múltiple, en el Freeway 10.

Singh, de 21 años, de Yuba City, California, no frenó al detenerse el tráfico y se impactó contra varios vehículos, ocasionando que uno de ellos se incendiara.

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Además de los tres fallecidos, otras cuatro personas resultaron lesionadas en el accidente.

Singh fue sentenciado este martes después de que en junio se declaró culpable de tres cargos de homicidio vehicular por negligencia grave, según los documentos judiciales.

De acuerdo con el oficial Joe García, portavoz de la Patrulla de Caminos de California (CHP), el percance ocurrió cuando el tráfico vehicular disminuía la velocidad en los carriles en dirección oeste. En la colisión, estuvieron involucrados cuatro camiones y cuatro automóviles.

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Los servicios de emergencia determinaron que tres personas fallecieron en el lugar del accidente, mientras que otras cuatro fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica por sus lesiones.

Poco después del accidente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de arresto contra el conductor de origen indio, para su posible deportación.

El accidente provocado por Singh ocasionó críticas por parte de la administración Trump por las facilidades del gobierno de California para emitir licencias de conducción comercial a inmigrantes indocumentados.

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