DOT amenaza con retener fondos federales a ocho estados por emitir licencias comericales a inmigrantes

El secretario de transporte, Sean Duffy amenazó con retener millones de dólares en fondos federales a los estados que emitieron licencias comerciales de conducir, las cuales seguían vigentes cuando el estatus legal del inmigrante había expirado.

Durante una conferencia, el secretario Duffy mencionó que California, Pensilvania, Minnesota y recientemente, tras una investigación también Nueva York, contaban con licencias que estaban vigentes cuando la situación migrante de la persona no.

No ciudadanos evitar licencias

Las autoridades ya habían mencionado en septiembre que la misma situación sucedió en Dakota del Sur, Colorado, Washington y Texas. Duffy propuso nuevas restricciones para que los no ciudadanos evitaran tener una licencia de conducir de autobús.

Las restricciones con relación a que los inmigrantes tengas licencias de conducir comerciales, para manejar autobuses se debe a los accidentes que se han registrado en las carreteras del país.

Accidentes fatales en carreteras

El caso más sonado se dio en agosto en el estado de Florida, cuando un conductor dio un giro en U que estaba prohibido y provocó un accidente en el que murieron tres personas.

El chofer identificado como Harjinder Singh, originario de la India, obtuvo un permiso de trabajo y una licencia de conducir en California. Las autoridades afirman que Singh se encontraba en EE.UU. como indocumentado.

Otro accidente sucedió en octubre en California, el cual causó la muerte de tres personas. Un conductor de camión identificado como Jashanpreet Singh estaba involucrado en el accidente, pues las autoridades señalaron que conducía bajo los efectos de las drogas, además se encontraba en Estados Unidos sin papeles.

9,500 choferes retirados por no saber inglés

En septiembre, el secretario Duffy propuso nuevas y severas restricciones que limitarían a los no ciudadanos obtener una licencia para conducir un camión o un autobús, pero un tribunal suspendió las nuevas reglas, recordó AP.

La administración Trump había implementado a principios del año, que todos los conductores de autobuses y camiones deberían saber inglés. Alrededor de 9,500 choferes fueron retirados de las carreteras del país por no dominar el idioma.

