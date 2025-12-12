Estados demandan a Gobierno de Trump por imponer pago de $100,000 a visa H-1B

California encabeza una coalición de estados que presentaron una demanda en contra del Gobierno de Donald Trump, por la iniciativa de aumentar el costo de la visa H-1B a $100,000 dólares. Esta visa es para empleados extranjeros que son solicitados para trabajar en EE.UU., siendo California quien más no ciudadanos trabajan legalmente.

El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó la demanda, ya que California es donde más se generan las visas H-1B. El último año fiscal que finalizó en octubre, permitió que 21,600 ciudadanos no estadounidenses trabajaran legalmente.

“Excede los límites autorizados por el Congreso”

“El importe para este visado constituye una clara violación de la ley porque impone una tarifa exorbitante que excede los límites autorizados por el Congreso y es contraria a la intención del Congreso al establecer el programa H-1B, elude los procedimientos reglamentarios requeridos y excede la autoridad otorgada al poder ejecutivo bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA)“, alegó en un comunicado, el fiscal Bonta.

Bonta y la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, encabezan a los estados que se unieron a la demanda que son: Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin.

El nuevo monto que deben asumir los trabajadores o las empresas “crea cargas de trabajo innecesarias e ilegales para los empleadores públicos de California y otros proveedores de servicios vitales, lo que agrava la escasez de mano de obra en sectores clave”, agregó el texto, según EFE.

Empresas que solicitan personal extranjero

Cabe destacar que en San Francisco se encuentra Silicon Valley, lugar donde se ubican las empresas de tecnología más importantes del mundo, como Meta, Netflix, Google, Adobe, Sony, entre muchas otras, que solicitan personal extranjero para puestos de trabajo en sus oficinas.

El pasado septiembre, Trump anunció la imposición de una tarifa de $100,000 para la visa H-1B, argumentando que este tipo de visado ha sido “explotado deliberadamente” para reemplazar, en vez de complementar, a empleadores estadounidense “con mano de obra peor pagada y menor cualificada”, informó EFE.

La visa tenía un costo de entre $2,000 y $5,000 dólares

Se estima que más del 70% de las visas H-1B que están en vigor se encuentran en manos de ciudadanos de la India, quienes han alzado la voz a raíz de las restricciones.

Este tipo de visa tenía un costo que oscilaba entre $2,000 y $5,000 dólares. Después de informar sobre el ajuste en el costo, en octubre trabajadores, sindicatos, dueños de empresas y grupos religiosos se unieron para presentar una demanda ante el tribunal federal de San Francisco.

