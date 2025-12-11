La Villita, el barrio hispano en Chicago ha sufrido de pérdidas económicas por redadas de ICE
La Villita es una zona habitada por hispanos en su mayoría mexicanos, quienes han tenido severas pérdidas en sus negocios porque las ventas han caído
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, informó que las ventas en negocios del barrio mexicano La Villita de Chicago cayeron a la mitad debido a las redadas que iniciaron en septiembre de la Operación Midway Blitz, que alteraron drásticamente la vida de los residentes.
“Las familias tenían miedo de llevar a sus hijos a la escuela, ir a trabajar o incluso abrir sus pequeños negocios, todo debido a una operación federal imprudente llevada a cabo por el presidente Trump y sus secuaces”, expresó el gobernador Pritzker en un comunicado.
“Perjudicó nuestra economía”
“Esta campaña de intimidación desgarró comunidades, perjudicó nuestra economía y violó los derechos fundamentales de quienes consideran a Illinois su hogar. Illinois seguirá luchando contra estos atroces abusos de poder y protegiendo los derechos de las familias de Illinois”, declaró.
El gobernador compartió que solo La Villita genera mil millones de dólares en ventas anuales, y con la presencia de los agentes federales deteniendo a las personas, se sintió duramente el impacto. En otras zonas con comunidad migrante operan alrededor de 146,000 negocios, los cuales generan casi $3,8 mil millones en ingresos comerciales.
2.4 millones de latinos en Illinois
“Los negocios se vaciaron y muchas empresas informaron caídas interanuales de ingresos de hasta el 50%“, indicó Pritzker en un comunicado.
“Illinois alberga a 2.4 millones de latinos, quienes tienen una de las tasas de participación laboral más altas del país. Miles de trabajadores en sectores como restaurantes, construcción, hostelería y paisajismo se quedaron en casa por temor a ser detenidos o vieron reducida su jornada laboral debido a la pérdida de ingresos”, añadió el gobernador.
Las ventas en La Villita estarían a la par en cantidad con la principal zona comercial del centro de la ciudad, donde la llamada “Milla magnífica” concentra las marcas de prestigio más caras y famosas del mundo.
“Miedo e incertidumbre”
Miles de trabajadores enfrentan la pérdida de salarios e ingresos “debido al miedo y la incertidumbre”, dijo Pritzker. “Y todo por una campaña de intimidación que desgarró comunidades, además de violar derechos fundamentales de las personas”.
“Agentes federales llevaron a cabo arrestos masivos en plena noche, a menudo deteniendo a personas sin antecedentes penales, incluyendo ciudadanos estadounidenses. Los negocios se vaciaron mientras trabajadores y clientes se quedaban en casa por miedo, las escuelas registraron un aumento repentino del ausentismo y las organizaciones comunitarias se apresuraron a atender a familias repentinamente separadas”, subrayó.
Trauma generalizado por lo que han vivido
Ante la situación en Illinois, organizaciones comunitarias y religiosas se movilizaron para apoyar a las familias que fueron separadas. Los Centros de Bienvenida de Illinois distribuyeron más de $150,000 en asistencia de emergencia en octubre.
“Más allá de los costos mensurables, los residentes informaron de un trauma generalizado, incluidos relatos de: niños atados con bridas y detenidos, periodistas y líderes religiosos agredidos, manifestantes pacíficos gaseados con agentes químicos“, añadió el gobernador.
