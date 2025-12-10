ICE ejecuta orden contra restaurantes en Arizona y arresta a más de 40 inmigrantes

El área de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE en Arizona llevaron a cabo un operativo en Tucson en donde ejecutaron órdenes de registro contra nueve restaurantes y siete casas de seguridad. Los agentes arrestaron a 46 inmigrantes indocumentados, entre los cuales había algunos con antecedentes de agresión sexual o reingreso al país sin papeles.

El operativo que realizó ICE en conjunto el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la ciudad de Tucson, fue la conclusión de una investigación de varios años sobre una organización criminal transnacional involucrada en explotación laboral, infracciones fiscales y violaciones migratorias, detalló ICE en un comunicado.

“Agitadores trataron de obstaculizar operaciones”

“En uno de los locales, más de 100 agitadores se presentaron e intentaron obstaculizar las operaciones policiales, cerrando una puerta para atrapar a los agentes dentro del perímetro del restaurante. Los agitadores se volvieron violentos rápidamente, agrediendo a los agentes y pinchando neumáticos”, indicó ICE.

Las autoridades justificaron el comportamiento de los agentes contra las personas, entre ellos la representante demócrata Adelita Grijalva, con el objetivo de recuperar el control de la situación, por lo que llamaron a un equipo de respuesta especial.

“Durante la operación, la representante estadounidense Adelita Grijalva se unió a la multitud alborotadora e intentó obstaculizar a los agentes del orden. Posteriormente, recurrió a las redes sociales para difamar a las fuerzas del orden, afirmando falsamente que le habían rociado con gas pimienta”, expresaron en el comunicado.

La representante denunció haber sido roceada con gas

La representante de Arizona se encontraba en el lugar cuando los agentes federales estaban llevando a cabo la redada migratoria. En sus redes sociales, publicó el momento cuando le aventaron gas, manifestando su molestia en redes sociales.

“ICE es una agencia sin ley bajo esta administración: opera sin transparencia, sin rendición de cuentas y con un abierto desprecio por el debido proceso básico”, expresó la congresista demócrata.

ICE destacó que durante el operativo, una persona de la multitud “fue arrestada por agredir a un agente federal de la ley y otro por dañar un vehículo gubernamental”. Además anexaron que dos operadores de HSI SRT resultaron heridos y uno sufrió una fractura de bíceps y el otro una lesión de rodilla.

Organización criminal de trata de personas

“Esta investigación multianual, centrada en organizaciones criminales transnacionales presuntamente involucradas en el tráfico y la trata de personas derivadas de la servidumbre, resultó en el cierre de los restaurantes”, declaró el agente especial interino a cargo, Ray Rede.

“Estas medidas de cumplimiento han interrumpido inequívocamente la capacidad de esta organización criminal para explotar nuestra mano de obra legal y nuestro sistema de comercio. Esta agencia no lo tolerará y quienes intenten continuar con estas prácticas están sobre aviso: habrá más operativos de cumplimiento en Arizona”, sentenció.

HSI y las agencias federales que trabajaron en conjunto aseguraron que la operación policial desmanteló una organización criminal que utilizaba una cadena familiar de restaurantes que operaba en las zonas de Tucson, Sierra Vista, Green Valley, Casa Grande y Apache Junction y sus alrededores.

“El DHS y el ICE HSI mantienen su compromiso de colaborar con sus socios para proteger la patria, defender el estado de derecho y defender los intereses de los contribuyentes estadounidenses”.

