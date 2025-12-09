Arrestan en Nueva Jersey a gemelos que amenazaron con matar a agentes de ICE y ahorcar a secretaria adjunta

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre el arresto de un par de gemelos de Nueva Jersey, los cuales habían hecho publicaciones en redes sociales amenazando con disparar a los agentes de ICE en cuanto los vieran, pero además señalaron que buscarían “ahorcar” a la secretaria adjunta Tricia McLaughlin.

A través de un comunicado, DHS subrayó que Emilio Román Flores y Ricardo Antonio Román Flores, ciudadanos estadounidenses fueron arrestados por el equipo SWAT del Departamento de Policía de Absecon, tras recibir la orden de búsqueda en contra de los gemelos.

Especificaron su deseo de matar a la secretaria adjunta

Los hermanos Roman Flores publicaron en X una serie de mensajes que fueron calificados de “amenazas terroristas”, en donde instaban a “disparar a los agentes de ICE en cuanto los vea”. Entre sus post también compartieron su deseo de matar a McLaughlin.

“Los estadounidenses deberíamos encontrarte, cubrirte de brea y plumas, y colgarte como hicimos con quienes servían a tiranos antes de la Revolución“, dicta uno de los mensajes de los gemelos dirigido a McLaughlin.

Los hermanos fueron arrestados tres días después de las publicaciones. Emilio Román Flores está acusado de posesión ilegal de un arma de asalto, posesión de armas prohibidas, conspiración, amenazas terroristas, coerción criminal, amenazas y acoso cibernético.

Por su parte, Ricardo Antonio Román Flores está acusado de conspiración y amenazas terroristas. Ambos se encuentran bajo custodia del Departamento de Policía de Absecon, Nueva Jersey.

“Los encontraremos y arrestaremos”

“Que esto sirva de advertencia a cualquiera que se atreva a amenazar o atacar a nuestros valientes agentes del orden público”, declaró el director interino de ICE, Todd Lyons.

“Los encontraremos, los arrestaremos y los procesaremos con todo el rigor de la ley. No les tenemos miedo”, agregó.

DHS reportó que existe un aumento del 8,000% en las amenazas de muerte contra agentes de ICE en los últimos meses, después del endurecimiento de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.

“Si amenazan a nuestros agentes del orden público o al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los perseguiremos y serán procesados ​​con todo el rigor de la ley”, sentenció Lyons.

Sigue leyendo: