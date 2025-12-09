La senadora Patty Murray denunció a ICE por atacar a un inmigrante con un perro para detenerlo

Patricia Murray, senadora por Washington, expresó su repudio hacia un operativo llevado a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener a un inmigrante echando mano de un perro para que lo atacara a pesar de no mostrar resistencia.

La demócrata de 75 años dio a conocer que Wilmer Toledo Martínez fue sacado de su domicilio con engaños y después se utilizó a un perro para que lo mordiera en varias partes de su cuerpo mientras su esposa y dos niños pequeños, de dos y tres años, presenciaban el incidente.

El sujeto en cuestión fue ingresado a Estados Unidos por su familia cuando tenía 15 años y en la actualidad está casado con una ciudadana estadounidense con quien tiene tres hijos.

“Mi elector, Wilmer, fue atacado por un perro de ataque del ICE a pesar de que, como él ha explicado repetidamente, no se resistió al arresto ni intentó huir; su esposa y sus hijos pequeños, todos ciudadanos estadounidenses, se vieron obligados a observar impotentes cómo Wilmer era violentamente atacado y arrastrado.

Pido la liberación inmediata de Wilmer del NWIPC: no tiene antecedentes penales, no representa ninguna amenaza para la comunidad y necesita urgentemente atención médica adecuada, ya que el ICE le niega el tratamiento que requiere”, escribió Patty Murray en un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Para detener al inmigrante Wilmer Toledo Martínez, los agentes ICE utilizaron a un perro que le provocó varias heridas en su cuerpo. (Cortesía de la oficina de la senadora Patty Murray) Crédito: Oficina de la senadora Patty Murray | Cortesía

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumenta que Toledo Martínez intentó darse a la fuga y por ello fue necesario someterlo, ante lo cual no ofrecerá ningún tipo de disculpa por su manera de proceder.

“Agentes de CBP arrestaron a Wilmer Toledo Martínez, un inmigrante ilegal que tenía arrestos previos por posesión de un ARMA DE FUEGO CARGADA.

Martínez se resistió al arresto e intentó huir. Fue abatido por una patrulla canina designada. Tras su detención, recibió atención médica.

La CBP no se disculpa por su misión de proteger las comunidades de nuestras naciones y eliminar lo peor de lo peor”, indicó.

El objetivo del DHS es iniciar con el proceso de deportación del extranjero carente de estatus legal detenido quien permanecerá bajo custodia hasta resolver su caso.

Sigue leyendo:

• La representante Adelita Grijalva denuncia que le rociaron gas pimienta durante una redada de ICE

• ICE detuvo a 75,000 personas sin historial penal en nueve primeros meses de Trump

• Cómo funciona ‘ALMA’, la aplicación que alerta a tus contactos al ser detenido por ICE