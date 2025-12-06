La representante Adelita Grijalva denuncia que le rociaron gas pimienta durante una redada de ICE

Adelita Grijalva, representante por el 7mo. Distrito Congresional de Arizona, dio a conocer que mientras se encontraba en un restaurante de Tucson, se llevó a cabo en el lugar un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y uno de sus agentes la roció gas pimienta en el rostro.

La demócrata quien el mes pasado presentó juramento como nueva integrante de la Cámara de Representantes refirió que cerca de 40 oficiales de ICE, todo ellos enmascarados, pretendían detener a extranjeros carentes de estatus legal detectados en el establecimiento Taco Giro, ubicado en la cuadra 610 de North Grande Road, en Tucson. Sin embargo, se enfrentaron a la oposición de un grupo más numeroso de personas exigiéndoles abortar dicha acción.

Grijalva señaló que, pese haberse identificado como congresista al cuestionar a los agentes federales que se encontraban en el lugar, uno de ellos le roció con gas pimienta.

“Estuve aquí —este es como el restaurante al que voy literalmente una vez por semana— y un agente muy agresivo me roció la cara, mientras otros me empujaban, cuando yo, literalmente, no estaba siendo agresiva. Estaba pidiendo una aclaración, que es mi derecho como miembro del Congreso”, se le escucha decir en un video compartido a través de la plataforma social X, anteriormente conocida como Twitter.

Horas más tarde, un portavoz de ICE señaló en un comunicado que durante la madrugada se habían realizado más redadas en varios restaurantes de Tucson, donde se logró detener a un nutrido grupo de inmigrantes, los cuales fueron puestos a disposición para determinar su situación legal.

Al respecto, Adelita Grijalva condenó el comportamiento de los agentes de ICE durante sus operativos.

“Yo estoy bien. Si así me tratan, ¿cómo están tratando a otros miembros de la comunidad que no tienen los mismos privilegios y protecciones?

ICE se ha convertido en una agencia sin ley bajo esta Administración, operando sin transparencia, sin rendir cuentas y con un desprecio manifiesto por el debido proceso. Ninguna familia de nuestra comunidad debería vivir con miedo, y no descansaré hasta que obtengamos respuestas claras y rindamos cuentas”, escribió en una misiva.

Sigue leyendo:

• Adelita Grijalva presentó juramento como nueva integrante de la Cámara de Representantes

• Al llegar al Congreso, Adelita Grijalva firma petición de proyecto de ley que permita divulgar archivos Epstein

• Candidata demócrata Adelita Grijalva ganó las elecciones especiales al Congreso por Arizona