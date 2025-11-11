Congresista Adelita Grijalva tomará posesión miércoles tras semanas de polémica demora

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, tomará juramento finalmente este miércoles a la congresista demócrata de Arizona Adelita Grijalva tras semanas de demora que han provocado una fuerte polémica.

Un representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunció el martes que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, celebrará una ceremonia de juramentación para Grijalva a las 2 pm, hora de Arizona, en el Capitolio de Estados Unidos.

La toma de posesión tendrá lugar siete semanas después de ganar unas elecciones extraordinarias convocadas para reemplazar el escaño que dejó su difunto padre, Raúl Grijalva.

El Partido Demócrata ha acusado a Johnson de aplazar deliberadamente la toma de posesión de la congresista, dejando un puesto vacante en la Cámara de Representantes, donde los republicanos cuentan con una mayoría muy estrecha.

After 7 weeks of obstruction, I am planning to travel to D.C. to hopefully get sworn in.



While I am eager to get to work, I am disappointed that one of my first votes will be on a bill that does nothing to protect working people from skyrocketing premiums.



Full statement ⬇️ — Adelita Grijalva (@AdelitaForAZ) November 10, 2025

Johnson ha postergado el nombramiento de Grijalva argumentando que fue elegida el 23 de septiembre, cuando la Cámara estaba en receso, y luego comenzó el cierre del Gobierno federal por falta de fondos, periodo durante el que la institución ha permanecido paralizada.

La fiscal del estado de Arizona, Kris Mayes, demandó en octubre a Johnson por el retraso en el nombramiento, el mayor nunca ocurrido para un congresista elegido en una elección extraordinaria.

Grijalva jurará el cargo este miércoles, cuando la Cámara de Representantes retome las sesiones para votar el proyecto de extensión presupuestaria aprobado el lunes por el Senado para reabrir el Gobierno federal.

Sigue leyendo:

· Decenas de organizaciones urgen a líder republicano juramentar a Adelita Grijalva

· Candidata demócrata Adelita Grijalva ganó las elecciones especiales al Congreso por Arizona

· Caucus Hispano exige acelerar la toma de posesión de Adelita Grijalva como representante por Arizona