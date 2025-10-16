Decenas de organizaciones urgen a líder republicano juramentar a Adelita Grijalva

La congresista demócrata Adelita Grijalva ganó las elecciones especiales en Arizona hace varias semanas, pero aún no ha sido juramentada por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en medio del cierre parcial del gobierno federal.

A casi un mes después de su victoria, la representante electa sigue sin poder asumir su escaño, por lo que una coalición de 30 organizaciones, en su mayoría latinas, urgió al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, a juramentar en su cargo a la demócrata.

En una carta, las organizaciones advirtieron de que la demora en la juramentación de Grijalva representa “una obstrucción deliberada” para que unos 800,000 electores del Séptimo Distrito congresional de Arizona, de mayoría latina, sean representados.

Hey @SpeakerJohnson, I don’t need publicity. Arizona needs the full representation it is entitled to in Congress. Quit delaying and swear in @AdelitaForAZ! https://t.co/j63WpvuAtr — AZ Attorney General Kris Mayes (@AZAGMayes) October 16, 2025

El pedido de las organizaciones se une al del Caucus Hispano del Congreso (CHC) y al Caucus de Mujeres Demócratas que han presionado al líder de la Cámara para que permita a la demócrata posesionarse.

Grijalva, la primera mujer latina electa para representar Arizona en el Congreso de los EEUU, tiene cerca de tres semanas esperando tomar posesión de su puesto, después de una abrumadora victoria en una elección especial donde obtuvo cerca del 70 % de los votos a su favor.

Johnson ha dicho que Grijalva, elegida el pasado 23 de septiembre, prestará juramento una vez que finalice el cierre del gobierno, que hoy llegó a su día 16.

Inicialmente, el republicano había argumentado que esperaba la certificación de su victoria, emitida ya por la Secretaria de Estado de Arizona.

“Esta demora no es procesal, es intencional”, dijo Grijalva en una conferencia de prensa rodeada de importantes figuras demócratas en el Congreso estadounidense.

El voto de Grijalva forzaría una votación en el pleno sobre si se debe exigir a la Administración del presidente Donald Trump que publique los archivos de Epstein.

“Está haciendo todo lo posible para proteger a esta administración de la rendición de cuentas. Eso no es liderazgo, es obstrucción”, acusó la hispana, que reemplaza en el cargo a su padre, el congresista Raúl Grijalva, que murió en marzo pasado de cáncer.

Por su parte, la fiscal general de Arizona, la demócrata Kris Mayes, amenazó a Johnson con emprender acciones legales por el retraso.

“Ya es hora de que Mike Johnson deje de jugarretas políticas y asigne el puesto a Adelita Grijalba sin demora”, la fiscal, al anunciar que envió una misiva al líder republicano exigiendo que juramente a la demócrata.

