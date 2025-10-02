Caucus Hispano exige acelerar la toma de posesión de Adelita Grijalva como representante por Arizona

Los demócratas Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), y Sylvia García, representante por Texas, presentaron una solicitud formal para que Adelita Grijalva pueda tomar posesión de su cargo como nueva integrante de la Cámara de Representantes.

La hija de Raúl Grijalva, resultó ganadora de la elección especial que se llevó a cabo para cubrir el puesto vacante desde la muerte de su padre ocurrida en marzo.

La mujer de 54 años obtuvo más de 68% de los votos, pero oficialmente todavía no es miembro del Congreso hasta que preste juramento.

Aunque inicialmente se contempló que dicho acto tendría lugar el 7 de octubre, a través de una carta respaldada por 180 miembros del Congreso —incluidos los 20 demócratas de mayor rango— Espaillat y García instan al republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, a programar la toma de posesión de Adelita Grijalva como parte de la sesión pro forma que se efectuará este viernes 3 de octubre.

“Los Representantes Fine, Patrons y Walkinshaw fueron todos juramentados como miembros el día después de su elección. Esa es la práctica común, pero la representante electa Adelita Grijalva sigue esperando su turno 10 días después de su elección.

La gente del séptimo distrito de Arizona merece la representación que eligieron, y esta Cámara de Representantes merece ser administrada con decoro. El presidente Johnson debe agendar la toma de protesta para el 3 de octubre”, indicó el dominicano de 71 años.

Adelita Grijalva tiene 54 años y asegura que le dará continuidad a la visión política de su padre quien falleció en marzo. (Crédito: Ross D. Franklin / AP)

Por su parte, Sylvia García le exigió a Mike Johnson comportarse a la altura del cargo que ostenta y poner fin al bloqueo ejercido en contra del nombramiento de Adelita Grijalva.

“El pueblo tiene derecho a una representante que luchará por ellos, hablará por sus intereses, y llevará sus voces a los pasillos del poder. Al bloquear a la Representante electa Grijalva, el presidente de la Cámara está silenciando al pueblo de Arizona para proteger al delincuente en la Casa Blanca y a Epstein.

Este doble rasero está por debajo de la dignidad de esta oficina. Es hora de poner decencia, justicia y el estado de derecho por arriba de la política y darle su puesto ahora, para que el séptimo de Arizona tenga la voz y representación que merece“, enfatizó.

