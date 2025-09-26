Comité demócrata insta al presidente Johnson a juramentar a la recién electa representante Adelita Grijalva

La demócrata Adelita Grijalva resultó electa al Congreso para representar a Arizona. Grijalva fue la ganadora de la elección especial que se llevó a cabo el martes para cubrir el puesto que dejó vacante su padre en marzo pasado tras su fallecimiento por un cáncer y después de ocupar el cargo por más de dos décadas.

Pero mientras la Cámara de Representantes se enfrenta a un impasse por el presupuesto federal y el posible cierre del gobierno, se está gestando una disputa política sobre cuándo exactamente prestará juramento Grijalva.

Adelita Grijalva ganó con más del 68% de los votos, pero no es oficialmente miembro del Congreso hasta que preste juramento.

Eso podría ocurrir el 7 de octubre, al día siguiente de que la Cámara vuelva a sesionar.

Sin embargo, podría posponerse hasta el 14 de octubre o más tarde si el presidente de la Cámara, Mike Johnson, espera la certificación oficial de la votación del secretario de Estado de Arizona.

Esperar podría dejar a Grijalva al margen, sin poder votar en algunos temas donde un voto podría marcar la diferencia.

“Creo que quizás tenga que ver con que soy el firmante número 218 que impulsa la votación sobre la publicación de los archivos de Epstein. Y, bueno, no lo sé. Así que hay muchas preguntas. Planeo ir a Washington el lunes para una asamblea con otros demócratas. El líder Jeffries nos ha pedido que estemos allí, así que iré. Aunque todavía no tengo un cargo oficial allí, está muy claro que gané estas elecciones por casi 40 puntos”, dijo Grijalva a KGUN9 de Tucson, en una entrevista.

Dado que los líderes republicanos de la Cámara han guardado silencio sobre el asunto, un comité demócrata está pidiendo al presidente de la Cámara de Representantes que no demore la juramentación de Grijalva.

La presidenta de BOLD PAC, el brazo de campaña del Caucus Hispano, Linda Sánchez, emitió la siguiente declaración a La Opinión: “Los arizonenses del sur se expresaron con claridad al elegir a Adelita Grijalva por un margen abrumador. Cada día que pasa sin que Adelita ocupe un escaño en el Congreso es un día más para que sus electores se vean privados de voz en los temas más importantes, desde la reducción de costos hasta la protección de la atención médica. El presidente Johnson debe hacer su trabajo y otorgarle el escaño a la congresista electa Grijalva de inmediato. Adelita se ha ganado su lugar, y la gente del 7mo. Distrito de Arizona merece su representación ahora”.

