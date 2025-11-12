Adelita Grijalva presentó juramento como nueva integrante de la Cámara de Representantes

Con casi dos meses de retraso y gracias a la presión ejercida por el Caucus Hispano, la demócrata Adelita Grijalva fue nombrada oficialmente representante por el 7mo. Distrito Congresional de Arizona.

El 24 de septiembre, la exmiembro de la Junta de Supervisores del Condado de Prima, derrotó al republicano Daniel Butierez en unas elecciones especiales y con ello se ganó el derecho de cumplir el resto del mandato que su padre Raúl Grijalva no logró concluir debido a su fallecimiento.

Aunque la candidata de 55 años obtuvo poco más del 70% de los votos con respecto al 27% de su contrincante, la ratificación de su triunfo se postergó bajo el argumento del cierre de gobierno.

Orgullosa de tener raíces mexicanas y por ser nieta de un hombre que llegó a Estados Unidos a través del Programa Bracero, el cual mantuvieron activo las autoridades entre 1942 y 1964 con el objetivo de permitirles a trabajadores agrícolas mexicanos trabajar en el territorio estadounidense, Adelita Grijalva asegura estar lista para representar a la comunidad inmigrante en el Congreso.

Adelita Grijalva es hija del también demócrata Raúl Grijalva, quien al perder la vida el 13 de marzo dejó inconclusa su gestión en la Cámara de Representantes. (Crédito: Ross D. Franklin / AP)

Sin embargo, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, se había mostrado renuente para tomarle juramento, pues la verdadera razón detrás de ello es que, en la Cámara la mayoría republicana se ha reducido a 219-214, lo cual puede ser un factor de riesgo para que los conservadores aprueben futuras iniciativas si es que algunos de sus miembros se abstienen de votar o lo peor si llegan a apoyar a los demócratas.

Bajo su óptica, lo peor que ha ocurrido es no mostrar ningún intento de cuestionar al gobierno, lo cual debe cambiar al menos en la Cámara de Representantes.

“Lo más preocupante no es lo que ha hecho esta administración, sino lo que la mayoría de este cuerpo no ha hecho: exigirle cuentas a Trump”, enfatizó.

