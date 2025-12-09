Acusan a agentes de ICE de atropellar a un joven y luego detenerlo

La familia de José Paniagua Calderón denunció que agentes de inmigración lo rodearon, rompieron la ventana de su vehículo y lo obligaron a salir a punta de pistola antes de presuntamente atropellarlo durante su detención en Washington. El Departamento de Seguridad Nacional calificó las acusaciones como “pura farsa”.

El techador de 27 años regresaba a casa el 4 de diciembre cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cercaron su camioneta, según testimonios familiares. Videos grabados por residentes parecen mostrar el momento en que un vehículo oficial le pasa por encima del pie mientras Paniagua grita de dolor.

“Los gritos que siguieron nos perseguirán por siempre”, afirmó su cuñada, Carmen Paniagua. Las denuncias surgen en medio de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, marcada por un aumento drástico de detenciones y deportaciones, además de restricciones al acceso al proceso de asilo en el país.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, respondió a las acusaciones asegurando que la supuesta lesión es “puro teatro”. En publicaciones en X afirmó que Paniagua fingió dolor después de ser esposado y que caminó sin problemas mientras agentes movían su vehículo fuera del camino.

Debate por el operativo y denuncias de abuso

La familia rechaza de manera contundente la versión oficial. Señalan que existen videos y testigos que confirman que el pie del joven sí fue golpeado. Aseguran además que Paniagua no recibió atención médica inmediata y que fue manipulado bruscamente al ser introducido en el vehículo federal pese a la lesión denunciada.

Según sus familiares, el detenido no recibió medicamentos para el dolor hasta el 7 de diciembre y permaneció casi dos días sin que la familia supiera dónde estaba. “Este ha sido un momento muy difícil para él y para toda nuestra familia”, expresó su cuñada, Carmen Paniagua.

La policía de Vancouver revisó las imágenes del arresto y confirmó en un comunicado que el video “parece mostrar” que el pie del detenido pudo haber sido golpeado por un vehículo oficial durante la detención, motivo por el cual abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

McLaughlin insistió en que múltiples radiografías no mostraron fracturas ni lesiones y defendió la atención médica que reciben los detenidos bajo custodia federal. Afirmó que Paniagua cuenta con acceso a analgésicos básicos y que las evaluaciones de salud se realizan conforme a los protocolos establecidos por ICE.

La familia del detenido sostiene que Paniagua es un joven sin antecedentes criminales que llevaba una vida tranquila entre su trabajo, su iglesia y su hogar. Denuncian además haber recibido amenazas y ataques en línea desde que difundieron el caso, lo que consideran una muestra adicional del clima hostil hacia los inmigrantes.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades locales. Mientras tanto, Paniagua Calderón permanece detenido por ICE y su familia anunció que organizará una protesta el 8 de diciembre para exigir transparencia y denunciar lo que consideran un uso excesivo de la fuerza durante el operativo.