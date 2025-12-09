Advierten sobre nueva táctica de ICE en operativos en viviendas: agentes desactivan cámaras

En medio de una creciente participación ciudadana en la documentación de operativos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los oficiales están aplicando nuevas estrategias en viviendas: desactivar las videocámaras.

“Una agente de ICE empuja una cámara de seguridad doméstica al acercarse a una vivienda”, alertó David Bier, director de Estudios de Inmigración del Instituto Cato.

El experto recordó que los agentes ya operan con mascarillas para ocultar su identidad, pero la exposición en redes sociales lo lleva a aplicar otras estrategias.

“Las mascarillas no son suficientes. No quieren que tengas constancia de su comportamiento. Incluso la más mínima amenaza de responsabilidad es demasiado”, agregó Bier.

ICE agent shoves a home security camera as she approaches a home. Masks aren't enough. They don't want you to have any record of their behavior. Even the tiniest threat of accountability is too much. Keep recording anyway. pic.twitter.com/NCLrkDmYfi — David J. Bier (@David_J_Bier) December 8, 2025

Sin embargo, el experto instó a los ciudadanos a seguir documentando en video las operaciones de los agentes.

“Sigan grabando de cualquier modo”, expresó.

ICE y otras agencias federales, como la Patrulla Fronteriza, han sido señaladas por abusos en operaciones, ya sea al detener a personas en sus autos, en cortes migratorias o en las viviendas, incluso sin tener órdenes judiciales.

“Sin una orden judicial, agentes del ICE intentan derribar la puerta de un inmigrante que entró legalmente [a Estados Unidos]”, expuso como ejemplo Bier. “[Eso es] totalmente inconstitucional. El Departamento de Intrusión falló, pero a pesar de presentarlo como una amenaza, nunca regresaron con una orden judicial real”.

Los agentes migratorios están realizando operativos en varios estados del país, pero los más violentos se han documentado en ciudades y entidades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles y Chicago.

Las operaciones se extienden en Arizona, California, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Illinois, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Texas, entre otros.

