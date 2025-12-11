Arrestan a inmigrante que ocasionó accidente que hirió gravemente a mujer de Maryland

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó sobre el arresto de un hombre de origen hondureño que fue acusado de varias infracciones en Baltimore, luego de provocar un accidente en donde resultó con heridas graves una mujer.

ICE de Baltimore arrestó a Kevin Alexis Méndez Ortíz el pasado 25 de noviembre durante un operativo migratorio en Oxon Hill, señaló ICE en un comunicado.

ICE compartió que Méndez Ortiz ingresó a Estados Unidos en 2022 sin tener papeles, es originario de Honduras. El inmigrantes golpeó un automóvil de frente ocasionando que una persona resultara con heridas “que pusieron en peligro su vida”.

“Indocumentados que representan una amenaza a la seguridad pública”

“Este trágico incidente subraya por qué ICE se mantiene firme en su misión de identificar, detener y deportar a inmigrantes indocumentados que representan una amenaza para la seguridad pública”, declaró Jeremy Bacon, director interino de la Oficina de Campo del ICE en Baltimore.

“Un ciudadano estadounidense sufrió lesiones devastadoras debido a la conducta imprudente de un inmigrante indocumentado que no tenía derecho legal a estar en nuestro país”, agregó.

La oficina de campo de Baltimore expresó su deseo de que la víctima se recupere rápidamente y aseguran que “seguiremos trabajando incansablemente para mantener a nuestras comunidades a salvo de personas que ponen en peligro al público con acciones irresponsables e ilegales”.

Cruzó en sentido contrario y golpeó el auto de la víctima

Documentos oficiales denuncian que el 9 de noviembre, Méndez circulaba hacia el este por una carretera de Maryland cuando se cruzó al tráfico en sentido contrario en el carril oeste, impactando de frente a un vehículo. Méndez huyó del lugar del accidente.

“La pasajera del vehículo que Méndez chocó sufrió fracturas de vértebras, costillas, clavícula y muñeca, lesiones en los intestinos y el útero, ruptura del diafragma, colapso pulmonar, conmoción cerebral y otras. Su recuperación es larga”, expresaron las autoridades.

Tres días después del accidente, el Departamento de Policía del Condado de Prince George citó a Méndez por una serie de infracciones enlistadas a continuación:

Incumplimiento de la obligación de los conductores de mostrar su licencia a la policía uniformada cuando se lo solicita.

No exhibir la tarjeta de registro cuando lo exige un agente de policía.

Conducir en la autopista sin la licencia y autorización requeridas.

No detener inmediatamente el vehículo en el lugar de un accidente que involucra lesiones corporales.

No regresar o permanecer en el lugar de un accidente que involucre daños al vehículo atendido.

Incumplimiento del conductor del vehículo involucrado en un accidente de proporcionar información sobre la póliza de seguro.

No conducir el vehículo por la mitad derecha de la calzada.

Cambiar de carril cuando no es seguro después de una colisión con un vehículo que se da a la fuga.

No controlar la velocidad del vehículo en la carretera para evitar una colisión.

No obedecer las instrucciones de los dispositivos de control de tráfico colocados correctamente.

No obedecer las indicaciones de los carriles designados.

En 2022, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a Méndez después de que ingresó a Estados Unidos cerca de Hildago, Texas. El hombre recibió una citación para comparecer ese mismo día y fue liberado en Estados Unidos bajo su propia responsabilidad.

