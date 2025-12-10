Estadounidense es arrestada en operativo de ICE por hacer una pregunta a una oficial 

Una mujer estadounidense terminó detenida durante un operativo de ICE en Minneapolis después de acercarse para hacer una pregunta a los agentes. Según Newsweek, la intervención ocurrió a primera hora de la mañana, cuando Susan Tincher escuchó que en la zona se estaba produciendo un presunto “secuestro” y decidió aproximarse.

Minutos después, la mujer de 55 años acabó esposada, inmovilizada en la nieve y trasladada a un edificio federal.

Un arresto que comenzó con una simple pregunta

De acuerdo con Newsweek, Tincher se encontraba cerca del lugar de la operación alrededor de las 6:30 a.m. y se dirigió a una oficial para preguntar si el operativo correspondía a ICE. La agente le ordenó retirarse, pero Tincher afirma que apenas se alejó cuando fue sometida por varios agentes. Un video difundido por testigos la muestra gritando pidiendo ayuda mientras es esposada y llevada hacia un vehículo sin identificación oficial.

ICE arrest 55 year old U.S. citizen woman—just for being volunteer observer.



"I started yelling, 'Help!' because I was being kidnapped," she said.



Agents told her she better "watch herself"—or they'd shoot pepper spray.



"Pretty soon they threw me to ground, handcuffed me, and… pic.twitter.com/BNHu3AGIOV — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) December 10, 2025

Tincher relató que la trasladaron al Edificio Federal Whipple, donde permaneció detenida por más de cuatro horas antes de ser liberada. Su esposo, citado por MPR News, aseguró que ver cómo agentes federales reducían a su esposa sin que hubiera cometido un delito fue “escalofriante”.

Reacciones oficiales y críticas al operativo

La respuesta institucional provocó aún más debate. Según Newsweek, la congresista Ilhan Omar calificó el arresto como una “demostración escandalosa de fuerza”, y añadió que ICE nunca debería detener a ciudadanos que simplemente observan una intervención policial. La legisladora informó que intervino de inmediato para conocer el paradero de Tincher y exigir su liberación, la cual ocurrió poco antes del mediodía.

En contraste, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la operación citando la llamada Operación Metro Surge. Tricia McLaughlin, portavoz de la agencia, afirmó en un comunicado que el trabajo de ICE busca detener a individuos peligrosos y argumentó que las políticas locales dificultan estas acciones. No mencionó directamente la situación de Tincher, pero justificó la intervención de la agencia en Minnesota.

Quién es Susan Tincher y por qué intervino

Tincher es una residente de Minneapolis que, según declaró a Newsweek y MPR News, salió de su casa al escuchar que algo grave ocurría cerca. Su intención, aseguró, era observar la escena y aclarar qué tipo de operativo se estaba llevando a cabo. La mujer insistió en que nunca tuvo la intención de interferir ni de obstruir la labor de los agentes.

La familia afirma que el trato fue desproporcionado y traumático. Tincher aseguró haber sufrido golpes y angustia emocional durante su detención, mientras que su esposo expresó preocupación por el uso de la fuerza contra ciudadanos que no están involucrados en actividades ilegales.

Un caso que se enmarca en un clima más amplio de tensión

El arresto de Tincher ocurrió el mismo día en que defensores locales denunciaron otro incidente relacionado con ICE. Según Newsweek, el joven Mobashir Osman, ciudadano estadounidense de 20 años, habría sido derribado y sujetado por agentes cuando bajó a observar un operativo en el barrio de Cedar-Riverside. Su caso, aunque independiente, ha sido mencionado por organizaciones locales como parte de un patrón preocupante.

Por ahora, Tincher no ha sido acusada formalmente, pero indicó a MPR News que fue informada de que podría enfrentar cargos por obstrucción.

