Ecuatorianos encabezan lista de detenidos en Nueva York durante operativos “discriminatorios” de ICE

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detiene “desproporcionadamente” a latinos en el estado de Nueva York, encabezados por los ecuatorianos, según se reporta en un análisis elaborado por la New York Immigration Coalition (NYIC) en colaboración con las académicas Chloe East y Elizabeth Cox de la Universidad de Colorado.

El documento se basa en más de 252,000 arrestos administrativos de ICE en todo el país y permite observar patrones profundos y consistentes de aplicación de la ley.

La conclusión central: la vigilancia migratoria no solo es más estricta entre los inmigrantes latinoamericanos, sino también sistemáticamente desigual.

Mario Bruzzone, vicepresidente de políticas de NYIC, calificó las acciones de ICE como “discriminatorias” y urgió a los legisladores estatales a intervenir.

“Las comunidades latinas están siendo perseguidas en sus propios hogares y vecindarios, muchas veces sin importar su historial delictivo”, señaló. Su advertencia llega en un momento de creciente tensión entre autoridades locales y federales respecto al alcance de las operaciones migratorias.

Arrestos comunitarios aumentan y afectan sobre todo a hombres latinos sin historial delictivo

Los datos presentados en el informe muestran un paisaje migratorio profundamente desigual. En el estado de Nueva York, los ecuatorianos representan el 24.9% de los arrestos de ICE, seguidos por mexicanos (9.9%), guatemaltecos (8.4%), hondureños (6%) y colombianos (5.1%). Paradójicamente, ninguno de estos grupos supera el 6% dentro de la población inmigrante del estado.

La disparidad se acentúa al observar que los inmigrantes del centro y sur de América constituyen el 25% de la población extranjera en Nueva York, pero representan un alarmante 64% de los arrestos.

Para la profesora Chloe East, el patrón no deja lugar a dudas: “Las comunidades latinas, especialmente los hombres, están siendo desproporcionadamente perseguidas por ICE”.

En ese sentido, los hombres latinos aparecen como el principal objetivo, con un 89% de las detenciones, pese a que a nivel nacional representan apenas la mitad de la población inmigrante y aún menos dentro del estado. Los autores del informe destacan que una tendencia ignorada por los medios es el incremento de los arrestos comunitarios —fuera de tribunales—, los cuales han impulsado el aumento general de las operaciones migratorias.

El informe también advierte que esta tendencia marca un giro respecto a la estrategia predominante durante la administración Biden. En años recientes, ICE se basaba en detenciones “por acuerdo de autoridades”, vinculadas a casos delictivos; sin embargo, en la actualidad en Nueva York hay cinco arrestos comunitarios por cada detención de ese tipo, lo que refleja un enfoque más agresivo y expansivo.

Los puntos de detención incluyen hogares privados, obras de construcción, esquinas comerciales y lugares de trabajo donde muchos inmigrantes laboran sin antecedentes penales ni procesos judiciales pendientes. Para los investigadores, esta realidad no solo erosiona la confianza de los inmigrantes en las instituciones, sino que desestabiliza barrios enteros.

Las principales conclusiones del informe incluyen:

Los latinos fueron blanco de ataques desproporcionados : independientemente de su nacionalidad, los individuos latinos fueron arrestados en tasas significativamente más altas en Nueva York y en todo el país.

: independientemente de su nacionalidad, los individuos latinos fueron arrestados en tasas significativamente más altas en Nueva York y en todo el país. Los arrestos comunitarios impulsan las tendencias de aplicación de la ley: si bien los titulares a menudo destacan los arrestos en los tribunales, el informe concluye que los arrestos comunitarios (en particular de hombres latinos sin antecedentes penales) fueron el principal impulsor del aumento de la aplicación de la ley por parte del ICE.

si bien los titulares a menudo destacan los arrestos en los tribunales, el informe concluye que los arrestos comunitarios (en particular de hombres latinos sin antecedentes penales) fueron el principal impulsor del aumento de la aplicación de la ley por parte del ICE. Los arrestos en la ciudad de Nueva York difieren de los patrones nacionales: Si bien el crecimiento de los arrestos por inmigración en la ciudad de Nueva York fue menor en comparación con otras regiones, datos de ciudades como Los Ángeles muestran que la aplicación de la ley puede intensificarse rápidamente. El informe subraya la necesidad de que los funcionarios municipales se preparen para posibles expansiones de la actividad de ICE.

