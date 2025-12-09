Inmigrante con protección especial es arrestado por ICE pese a no ser el objetivo de la operación

Un joven inmigrante ecuatoriano con protección federal especial fue detenido por ICE durante un operativo en Albany, Nueva York, a pesar de no ser la persona que la agencia buscaba. Su arresto ha encendido alarmas entre abogados y defensores que consideran el caso un ejemplo reciente de detenciones “colaterales”.

Fernando Isaías Carranza Chuqui terminó bajo custodia federal aun cuando contaba con documentos válidos y un estatus migratorio que debía protegerlo.

Un arresto ocurrido durante una operación que no iba dirigida a él

De acuerdo con el medio Times Union, Carranza fue detenido mientras se dirigía a su empleo. Los agentes interceptaron su vehículo y, aunque no existía una orden específica contra él, procedieron a arrestarlo como parte del operativo desplegado en la zona.

La presencia de agentes de ICE mantiene en alerta a la comunidad inmigrante en varias ciudades estadounidenses. Crédito: Yuki Iwamura | AP

Tras la detención, fue trasladado al centro de ICE en Buffalo, donde la agencia determinó anular la protección que poseía bajo Special Immigrant Juvenile Status (SIJS), un programa creado para proteger a menores inmigrantes que enfrentaron abandono o situaciones de vulnerabilidad.

Ese cambio de criterio permitió reactivar su proceso de deportación, algo que sus abogados consideran una violación directa a las garantías otorgadas por el estatus especial.

La postura de ICE y las críticas a la actuación de la agencia

En su respuesta oficial, ICE no estableció una respuesta clara respecto a la detención de Carranza, pero argumentó que el estatus del inmigrante ecuatoriano no lo eximía de acciones migratorias y señaló dudas sobre la validez de su protección, aun cuando el joven contaba con permiso de trabajo vigente.

Sin embargo, la posición ha sido cuestionada por especialistas en inmigración. Según los abogados de Carranza, ICE pasó por alto que la corte estatal ya había evaluado su caso, dictaminado su vulnerabilidad y otorgado un estatus que debía impedir su detención arbitraria.

La vida de Fernando: su llegada, su familia y su integración en Nueva York

Fernando Isaías Carranza es originario de Ecuador y llegó a Estados Unidos siendo menor de edad, una condición que le permitió acceder al programa SIJS tras una evaluación judicial que determinó que no podía regresar con seguridad a su país.

En Albany mantenía una vida estable: trabajaba formalmente, vivía con familiares, no tenía antecedentes penales y había completado los requisitos necesarios para avanzar hacia la residencia permanente. Su equipo legal afirma que el joven había cumplido puntualmente con todos los compromisos de su proceso migratorio.

Su rutina laboral y familiar contrasta con el impacto que ha tenido su arresto, que dejó en pausa sus ingresos, su vida cotidiana y su camino hacia la legalización.

Lo que sigue en su caso

La defensa solicita que un tribunal federal frene la deportación y restituya su protección especial. Mientras tanto, organizaciones comunitarias continúan presionando para que ICE revise sus procedimientos y explique por qué detuvo a un joven que no era el objetivo del operativo.

